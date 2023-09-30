CHP İlkadım Gençlik Kolları, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Aday Olmayın' Çağrısı Yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da CHP İlkadım Gençlik Kolları üyeleri Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Aday olmayın' çağrısında bulundular.

CHP içerisinde değişim tartışmaları sürerken, Türkiye'de CHP'li gençlik arasında en yüksek ve en sert tepkilerden biri CHP Samsun İlkadım Gençlik Kollarından geldi. Başkan Mehmet Başar ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaparak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Mehmet Başar yaptığı açıklamada, "Zincirleme başarısızlıklar ile yola devam edemeyiz. Bunca yaşananlardan sonra insanlara umut olamayız. Birilerinin çıkıp kral çıplak diyebilmesi gerekir. İşte biz tam bunun için buradayız. Milyonlarca seçmenimizin söylediği ama mevcut görevi olan ve görev beklentisi içinde olan, başta parti kurmaylarımız ardından il ve ilçe başkanlıklarımızın söyleyemediklerini söylemek için buradayız. Biz Ulu Önderimiz Atatürk'ün Bursa nutkundan ve Gençliğe hitabesinden aldığımız talimatlar gereğince diyoruz ki; genel başkanımız; lütfen önümüzdeki kurultayda hiç bir şekilde genel başkan adayı olmayın. Eğer genel başkan adayı olmaz, kendi isteğinizle bırakırsanız tarihe geçeceksiniz. Aksi takdirde bizleri umutsuzluğa, kazanılamayacak seçimler için çalışmaya mahkum edeceksiniz. Size milyonlarca genç adına yalvarıyorum, Lütfen değişime öncülük edin. Unutmayın ki CHP değişirse Türkiye değişir. Buradan gençlik kolları genel merkezimize de bir sorumuz var. Siz muhalefetin gençlik kolları olarak mı devam etmek istiyorsunuz? Yoksa büyük ve radikal bir değişim ile yeni bir vizyonda gençliğe öncülük etmek mi?" dedi.

Gençler basın açıklamasının ardından anıt önünde fotoğraf çekinip, dağıldılar. - SAMSUN