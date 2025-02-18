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CHP İl Başkanlarından Oy Kullanma İddialarına Yanıt

CHP İl Başkanlarından Oy Kullanma İddialarına Yanıt
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partilerine yönelik oy karşılığı oy kullandırıldığı iddialarını reddederek, bu saldırıların mesnetsiz olduğunu ve CHP'nin tarihine hakaret niteliğinde olduğunu vurguladı. Aslanoğlu, 38. Olağan Kurultay'ın parti için bir demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

CHP il başkanları, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 81 il başkanı adına açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Türkiye'nin en köklü siyasi partisine hukuk dışı saldırılarda bulunulduğunu ve itibar suikastları düzenlenmeye çalışıldığını söyledi.

Bu saldırıların, CHP'nin kuruluş değerlerine ve temsil ettiği milyonlarca kişiye karşı olduğunu savunan Aslanoğlu, "Bu saldırıların son halkası son kurultayımızı karalamaya dönük, sonuçsuz kalmaya mahkum, mesnetsiz girişimlerdir." dedi.

Kurultayın, Türkiye siyasi tarihinde bir milat olarak anılacak şekilde parti içi demokratik bir yarış sonucunda yönetimin değişebileceğini kanıtlayan büyük bir demokrasi şöleni olduğunu aktaran Aslanoğlu, "Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür." değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayın ardından yapılan ilk yerel seçimlerde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduklarını anımsatan Aslanoğlu, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm saldırıların nedeninin 31 Mart 2024 yerel seçim başarımız olduğunu biliyoruz. Saldırıların halen birinci parti olmaya devam etmemizden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı bir başarı değil vatandaşımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik saldırıların sonuçsuz kalacağını dile getiren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisinin en üst organıdır ve her partilinin şerefidir, onurudur. Burada bulunan 81 il başkanımızdan bir kısmı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir kısmı da Genel Başkanımız Özgür Özel'i demokratik bir biçimde desteklemiştir. Parti içi demokratik yarışta farklı tercihlerde bulunmuş olsak da kurultay sonuçlarının açıklandığı andan itibaren 81 il başkanı olarak, tek vücut, tek yürek, iktidar yolculuğunda omuz omuza yürümekteyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde tüm örgütlerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte, partimizi birinci parti olarak dimdik ayakta tutmaya devam etmiştir."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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