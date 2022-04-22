CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Madem bayramda giden Suriyelilerin yüzde 60'ı orada kalıyorsa, neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?" diye sordu.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını anımsattı.

Türkiye'de 3,5 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu belirten Özkoç, bu hanelerde yaşayan çocukların karanlıkta bayramı kutlayacaklarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içini acıtanın bu olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe yapılan zamlar geri çekilmezse elektrik faturasını ödemeyeceğini, karanlıkta tüm dünyaya sesleneceğini söylediğini anımsatan Özkoç, "Gerçek bir lider, ülkesinin çocuklarına bunu yaşatmamalıydı. Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini de söyledi. Ancak tüm bu önerilere karşı iktidar kulaklarını tıkadı. Onun için varsa yoksa beşli çete. Bu iktidarın ekonomik politikaları yüzünden 3,5 milyon hane ve oradaki çocuklar 21. yüzyılda bayrama karanlıkta girecekler. Kılıçdaroğlu da onlarla beraber karanlıkta ve onların sesini tüm dünyaya duyurarak girecek." diye konuştu.

"Terörü bitirdik" denildiği zamanda iki bombanın patladığını ifade eden Özkoç, önemli olanın bombalar patlamadan önlemek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir göç istilasında sınırlarını düzgün tutamadığını öne süren Özkoç, "Bu göç istilasında diğer ülkelerle doğru diploması kurup, bunun yükünü sadece Türkiye'nin çekmesini engelleyemediler. Diğer ülkeler göçmenlere karşı sınırlarını kapattılar ama o sırada siz başka bir ülkenin nüfusu kadar mültecinin Türkiye'ye girmesini sağladınız. Onların arasında kaç tane terör örgütü militanı girdi? Kendi ülkenin sınırları bu halde olursa elini kolunu sallayan Türkiye'ye girer." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Suriyelilerin bayramda gitmelerine izin vermeyeceğiz." dediğini belirten Özkoç, "Madem bayramda giden Suriyelilerin yüzde 60'ı orada kalıyorsa, sen buradaki mültecileri neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?" diye sordu.

"Seçim öncesinde ve seçim aralarında tüm Türkiye'de bombaların patlamasına, masum insanların can vermesine tekrar neden olursanız, CHP olarak bunun hesabını sonuna kadar sizden soracağız." ifadesini kullanan Özkoç, "Birileri yine düğmeye basıp oyunlar oynuyorsa, 'terörü bitirdik' dediğiniz bu günlerde bombalar patlıyorsa bunun arkasında ne var ne yok sonuna kadar gideceğiz." dedi.

"10 yılda çiftçi sayısı yarı yarıya azaldı"

Verdikleri bir soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanı'nın "Orman yangınları için 20 uçak ve 25 helikopter ile hazır oldukları" cevabını verdiğini anımsatan Özkoç, "Sizin söylediğiniz hiçbir şey doğru çıkmadı. Orman yangınları çıkmaya başladığı zaman mazeretlerin arkasına sığınırsanız bunun hesabını soracağız." diye konuştu.

Özkoç, çiftçilerin zor durumda olduğunu, son bir ayda 75 bin çiftçinin ekimi bıraktığını, son 10 yılda çiftçi sayısının yarı yarıya azaldığını söyleyerek, "Çiftçiler, bırakın Türkiye'yi doyurmayı kendi ailelerini doyuramıyorlar." yorumunu yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerini gündeme getiren ve emekli ikramiyelerinin artırılmamasını eleştiren Özkoç, "Sorun belli, Recep Tayyip Erdoğan, çare belli, Kemal Kılıçdaroğlu. CHP ve Millet İttifakı, bu ülkenin güçlü kaynaklarını bir avuç azınlığa değil milletiyle paylaşmaya hazır." dedi.

Bir gazetecinin, bazı AK Parti'lilerin " Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını biz ödeyelim." sözlerini nasıl değerlendirdiği sorusuna Engin Özkoç, "Ana muhalefetin lideri, 3,5 milyon hanenin karanlıkta kalmalarına karşı faturasını ödemedi ve evinde mağdurların sesi olmak için bir direnişi sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'Derdi olan ben değilim, derdi olan 3,5 milyon hane. Eğer bu kadar vicdanlıysanız elektriği kesik olan komşunuz varsa onun faturasını ödeyin.' diyor." yanıtını verdi.