CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhur İttifakı'nın Dodurga seçimleri üzerinden kendisine bir umut devşirmesini tebessümle izliyoruz. Ne hallere düşmüş olduklarını görmek açısından da önemsiyoruz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ekim ayına bırakılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İktidarın, bu dönemi "ağustos böceği gibi geçirmek" yerine, konunun tüm taraflarıyla istişare ederek teklifi şekillendirmesi gerektiğini söyleyen Özel, bu konuda olumlu katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçiminin hayırlı olmasını dileyen Özel, "Cumhur İttifakı'nın Dodurga seçimleri üzerinden kendisine bir umut devşirmesini tebessümle izliyoruz. Ne hallere düşmüş olduklarını görmek açısından da önemsiyoruz." sözlerini sarf etti.

Cumhur İttifakı'nın, Dodurga'ya bakıp Türkiye genelindeki durumunun "iyi olduğunu sandığını" dile getiren Özel, "Böyle sevinmeye devam etsinler, son gülen iyi gülecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine değinen Özel, bağımsız kuruluşların açıkladığı verilerle TÜİK verilerinin arasında bir uçurum bulunduğunu söyledi. Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştirerek, "TÜİK'in bu rakamlar üzerindeki manipülasyonu, herkesin cebinden parayı çalıyor. İşin bu tarafı affedilebilir değildir. TÜİK sadece rakamlardan ibaret bir kuruluş değil ki. Herkesin alacağı maaş zammını belirleyen bir kuruluştur. Yaptıkları, büyük bir haksızlıktır, kul hakkıdır, herkesin cebine girecek maaşa engel olmaktadırlar, alınacak zamma engel olmaktadırlar." şeklinde konuştu.

Petrol fiyatlarının yüzde 50 arttığını anlatan Özel, sadece bu etki nedeniyle 6 liradan 9 liraya çıkacak olan ülkedeki mazot fiyatlarının, 27 liraya yaklaştığını ifade etti. Özel, "O 3 lira, dünyadaki petrol fiyatlarındaki artıştan. 9 liradan 27 liraya kadarki çıkış, bizimkilerin beceriksizliğinden. O yüzden küresel etkiye değil, bizimkilerin beceriksiz yönetiminin etkisine bakmak lazım." görüşlerini savundu.

"Memur, yüzde 7-8 fazla gelir vergisi ödeyecek"

Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığının devlet memurlarına verilecek 2022 yılı ikinci 6 aylık zam oranı hesabında "matematik şeytanlığı yaptığını" öne sürdü. Hesaplamaları bir tahta üzerinde basın mensuplarına gösteren Özel, memurlara yılın ikinci yarısı için yüzde 44,29 zam yapılması gerekirken, bu oranın yüzde 41,69 olarak uygulanacağını anlattı. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu sözleşmeye imzayı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın attı. Ali Bey, böyle hesap olur mu? CHP Grubu gururla sunar: İlk yapılacak, Bakan'dan randevu alsınlar, hesabı yapsınlar. Diğer konfederasyon ve memur sendikaları hemen mahkemeye gidin, bilirkişi isteyin, hesabı yaptırın. Eğer Ali Yalçın, sendikadaki bir matematikçiye doğru hesabın bu olduğunu hesaplatsın, kendisinden özür dileyeceğim. Enflasyon farkının bu şekilde hesabı insanın aklına şunu getiriyor; kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa. Sendikacılarda, Sayın Ali Yalçın'da şu kadarcık matematik, bundan birazcık fazla insaf varsa bu hesaplamayı kabul etmez. Derhal bu konuyu Bakan'la görüşsünler, reddediliyorsa mahkemeye versinler, memurun hakkını çatır çatır alsınlar."

Memur maaşlarına zam yapılırken gelir vergisi dilimlerinin güncellenmemesini de eleştiren Özel, bu durumun memurların yüzde 7-8 oranında fazla gelir vergisi ödemesine yol açacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, açlık sınırına ilişkin açıklamalarına değinen Özel, "Vedat Bilgin '3 bin 600- 4 bin lira arasında.' diyor. Vedat Bey, siz 6 bin lira altında bir rakam hesaplattıysanız, nasıl hesaplattınız, o insanlar nasıl tokmuş, söyleyin. Tayyip Bey, '3 çocuk yapın.' diyordu, son dönemde 5'e çıkardı. Onu dinleyenin 7 kişilik ailesini geçtik, açlık sınırı, 2 çocuğu olan 4 kişilik aile için 6 bin lira." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin vaatlerini anımsatan Özel, bu konuyu dile getirmeye devam edeceklerini, iktidarın bu konuyu çözmemesi halinde iktidarlarında bunu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

" Ak Parti'nin bir helikopter kiralayacak parası mı yok?"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kovid-19 vaka sayılarının son bir haftada önemli oranda arttığına işaret ederek, salgının yaygınlaşmaması için basit önlemler alınması gerektiğini, hiç kimsenin yeni bir kapanma sürecini atlatamayacağını söyledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın partisinin siyasi faaliyetleri için devlet helikopterini kullandığını savunan Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Filosunun helikopterine biniyor, siyasi faaliyet yapmaya gidiyor. Devletin çivisini çıkardılar. AK Parti ve MHP'ye oy vermiş değerli seçmenler, bir bakanın ve cumhurbaşkanının kullanacağı uçağı bir partinin genel başkanvekilinin kullanması hak mı, adalet mi, bunun yapılabilmesine vicdanınız el veriyor mu? O uçak AK Parti'ye açıksa neden diğer partilere açık değil? Hepimizin parasıyla benzin konulmuyor mu, pilotunun maaşını hepimiz ödemiyor muyuz? Nasıl bir partinin helikopteri olarak kullanılıyor? Bu kadar büyük bir utanç, böyle bir tenezzül olabilir mi? Bu, tenezzül meselesi. AK Parti'nin bir helikopter kiralayacak parası mı yok? Ama burada bile vatandaşın cebine elini atan bir iktidarla karşı karşıyayız."

Özgür Özel, İstanbul Valiliğinin, "yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri" başlıklı bir yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu kurum kuruluşlara gönderdiğini söyleyerek, "Korkunun ecele faydası yok. 20 yıldır kapılmadığınız paniğe bugün bu şekilde kapılıyorsanız siz gitmişsiniz, ağlayanınız yok. Bu iktidar gidecek, 'Bunlar gitsin.' diye bekleyen herkesin yüzü gülecek. Tabii böyle izinler almayacağız, böyle saçma talimatlara boyun eğmeyeceğiz. Belediye başkanlarımız görevlerini yaparken sarayın memuru değil, milletin görevlendirdiği seçilmiş kişiler olmanın sorumluluğuyla davranacaklar." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı" konusundaki sorusuna karşılık Özel, "Millet İttifakı'nda, 6'lı masada, muhalefette moraller yerinde. Bizim bir sorunumuz yok ama 'ak trollerin' ve AKP'nin yorumcularının keyfi kaçmış; onlar sadece aday konuşulsun istiyorlar. Onlar, adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladı. Biz, adayımızı, 6'lı masanın en uygun gördüğü zamanda açıklayacağız." yanıtını verdi.