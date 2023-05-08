CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Cumhur İttifakı'nın koynunda Hizbullah partisi var'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iktidarın her fırsatta CHP'ye iftira attığını ve hakaret ettiğini fakat bu söylemlerin yersiz olduğunu belirterek, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kolunda Devlet Bahçeli ve MHP, bir kolunda Büyük Birlik Partisi var ama listelerinde, içlerinde, böğründe ve koynunda Hizbullah partisi vardır. HÜDA PAR'ın bugünkü genel başkanı Hizbullah davasının avukatıdır.' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iktidarın her fırsatta CHP'ye iftira attığını ve hakaret ettiğini fakat bu söylemlerin yersiz olduğunu belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kolunda Devlet Bahçeli ve MHP, bir kolunda Büyük Birlik Partisi var ama listelerinde, içlerinde, böğründe ve koynunda Hizbullah partisi vardır. HÜDA PAR'ın bugünkü genel başkanı Hizbullah davasının avukatıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. Özel, Yenişehir ilçesi Sümer Park'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karşılarında yorulmuş bir iktidar olduğunu belirten Özel, "21 yıldır artısıyla eksisiyle icraat yapmış ve iktidar olmuş, son dönemlerde iyice yorulmuş ve artık ülkeyi de yoran bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar elinde bulundurduğu kamu gücüyle son derece orantısız ve kendi lehine kullanmaya çalışarak seçim ortamını enfekte ediyor. Dünden itibaren seçim ortamını terörize ediyor" diye konuştu.

"Parayla, petrol, projelerle, tehdit, şantaj siyasetiyle olmadı. Dünden itibaren saldırıyorlar ve saldırtıyorlar. Dün ilk açıklamam, 'Erzurumluları kimse suçlamasın' şeklindeydi. Bir şehrin topyekün işaretlenmesi, suçlanması demokratik bir davranış değildir. Erzurumlular, yaşananların suçlusu değildir. Erzurumlular yaşananlardan utanç duyuyorlar. Orada 200 tane provokatör var. Mitingin yapılacağı alanı zapt ederek, belediye hizmet araçlarını koyarak, provokasyonu ilk başlatan belediye başkanıdır. İkincisi emniyet müdürü, üçüncüsü validir. 'Emniyet müdürü ve valiyi dakikalar içerisinde görevden almazlarsa, yaşananların vebali Erdoğan'ın boynunadır' demiştim. Bu işten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorumluluğu olmadığına beni ikna et, sözümüze kıymet veren herkes sakin olsun. Geçtiğimiz seçimlerde bunlar var mıydı? Bu seçimlerde bunların aniden başlamasının sebebi, biz kazanıyoruz, halk kazanıyor. Bunu görmek lazımdır."