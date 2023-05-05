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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti. Altay, ziyaretinin ardından Twitter hesabında, şu açıklamayı yaptı: 'Hava Yolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret ederek hava yolu emekçilerimizin sorunlarını dinledik, çözümlerimizi anlattık. İlgi ve konukseverlikleri için Genel Başkan Kaptan Pilot Seçim Seçkin Koçak ve yönetimine çok teşekkür ederiz.'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti. Altay, ziyaretinin ardından Twitter hesabında, şu açıklamayı yaptı:

"Hava Yolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret ederek hava yolu emekçilerimizin sorunlarını dinledik, çözümlerimizi anlattık. İlgi ve konukseverlikleri için Genel Başkan Kaptan Pilot Seçim Seçkin Koçak ve yönetimine çok teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Engin Altay Twitter Altay Politika Haberler

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