CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Havayolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret etti. Altay, ziyaretinin ardından Twitter hesabında, şu açıklamayı yaptı: 'Hava Yolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret ederek hava yolu emekçilerimizin sorunlarını dinledik, çözümlerimizi anlattık. İlgi ve konukseverlikleri için Genel Başkan Kaptan Pilot Seçim Seçkin Koçak ve yönetimine çok teşekkür ederiz.'