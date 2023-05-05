CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Demokrasi şöleninin meşalesini ateşlemiş olacağız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Meydanı'nda inceleme yaptı. Altay, miting öncesinde yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek mitingle demokrasi şöleninin başlayacağını belirterek, "Altı sayın genel başkan ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı, iki santrafor diyorum ben onlara, hep beraber burada demokrasi şöleninin meşalesini ateşlemiş olacağız" dedi.

GAYE ŞEYMA CAN- SİNEM NAZLI DEMİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nin yapılacağı Maltepe Meydanı'nda inceleme yaptı. Altay, "Türkiye'de, İstanbul'da yakın tarihte demiyorum, belki bütün tarihte yapılmış en büyük katılımlı, kitlesel katılımlı mitinge yarın akşam 17.30'da hep birlikte tanıklık edeceğiz. Burada muhteşem bir görüntü olacak. Altı sayın genel başkan ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı, iki santrafor diyorum ben onlara, hep beraber burada demokrasi şöleninin meşalesini ateşlemiş olacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın yarın yapacağı Büyük İstanbul Mitingi öncesinde miting alanını gezdi. Maltepe Miting Alanı'ndaki hazırlıkları kontrol eden Altay değerlendirmelerde bulundu. Altay miting alnıyla ilgili şunları söyledi:

"O kadar meydanda mitingler yaptık. Bu kadar büyük sahneyi, geniş sahneyi ben hiç görmemiştim. Sordum teknik arkadaşlara, 'Kaç kişi şu an burada çalışıyor' diye, yaklaşık 680 kişinin burada bu sahneyi kurmak, bu ses düzenini kurmak için çalıştığını söyledi. Muhteşem bir rakam. Tabii meydan da muhteşem. Derinlikte görüntü almışsınızdır siz. İlk defa Maltepe'de derinlik kapanmıyor, kapatılmıyor. Boydan boya bir alan var. Bunu biz istedik, çok kalabalık olacağını biliyoruz. Türkiye'de, İstanbul'da yakın tarihte demiyorum, belki bütün tarihte yapılmış en büyük katılımlı, kitlesel katılımlı mitinge yarın akşam 17.30'da hep birlikte tanıklık edeceğiz. Burada muhteşem bir görüntü olacak."

"DEMOKRASİ ŞÖLENİNİN MEŞALESİNİ ATEŞLEMİŞ OLACAĞIZ"

Yarın düzenlenecek mitingle demokrasi şöleninin başlayacağının altını çizen Altay sözlerine şöyle devam etti:

"Altı sayın genel başkan ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı, iki santrafor diyorum ben onlara, hep beraber burada demokrasi şöleninin meşalesini ateşlemiş olacağız. 14 Mayıs akşamında inşallah özgürlük ve barış bayramı olarak kutlayacağız. Bütün İstanbulluları da yarın saat 17.00'de bu meydana davet ediyorum. Çocuklar mutlu olsun, gençler umutlu olsun, kadınlar güçlü olsun, emekliler huzurlu olsun diye İstanbulluları buraya bekliyoruz. ve 14 Mayıs'ı herkes bilsin ki kucaklaşmanın ve zenginleşmenin miladı olarak görüyoruz ve bunu sağlayacağız."