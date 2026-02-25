CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nda yer alan her bir hususun bir an önce yaşama geçmesi için partisinin her türlü yapıcı katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a tüm toprakların İsrail'in hakkı olduğuna" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Huckabee'nin "Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dil uzatacak küstahlığı gösterdiğini" söyleyen Emir, iktidarın, açıklamaya gerekli tepkiyi vermediğini öne sürdü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken çeşitli sorular yönelttiklerini belirten Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorduğumuz soruların hiçbiri kişisel merakımızdan dolayı değil. Hiçbir kişisel meselemiz yok. Ben Sayın Akın Gürlek ile bir kere karşılaştım, onun dışında bir hukukum söz konusu değil, olması da gerekmez. Benim ona millet adına soru sormak gibi bir anayasal görevim var. Sorduğum soruların hiçbiri kişisel değil. Kendisinin bu sorulara cevap verecek yüreği yok ama fezleke yazdıracak mürekkebi var. Kalemi eline alıyor, fezleke göndertiyor. Şimdi Adalet Bakanı da oldu, iyice güçlendi. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz doğruyuz, görevimizi yapıyoruz. Amacınız CHP'yi susturmak, sindirmek, soru soramaz hale getirmek, fezlekelerle terbiye etmekse boşuna uğraşıyorsunuz."

Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki ramazan etkinliklerine" ilişkin genelgesiyle ilgili sözlerini anımsatan Emir, "Bu ülkede herkes inancını olması gerektiği gibi yaşar. Ama bu ülkede 7 yaşındaki çocuğa form verip eve gidince 'Oruç tuttun mu, sahura kalktın mı, namaza kalktın mı? Resmini çek bana getir' gibi böylesine bir fişleme olmaz, olamaz. Pedagojik, demokratik, insani, vicdani değil. Bunu yapmayın diyoruz. Yoksa Türkiye'de kimsenin, kimsenin inancına dil uzatmasına önce CHP karşı çıkar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin Grup Toplantısı'nda, "CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na şantajla katıldığına" yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Emir, Dervişoğlu'nun iyi niyetinden şüpheleri olmadığını ancak kendi değerlendirmelerinin farklı olduğunu belirtti. Emir, "Hiç kimse bizi herhangi bir korku, tehdit ve şantajla hiçbir yere bir milim götüremez." dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin soruya Emir, "CHP olarak raporda yer alan her bir hususun bir an önce yaşama geçmesi için her türlü yapıcı katkıyı vermeye hazırız." yanıtını verdi.