CHP'de kurultay süreci: PM yarın toplanıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin kurultaya gitmesine yönelik taleplerine ilişkin, "Delegelerimiz imzalarını verdi. Yarın Parti Meclisi (PM) toplanacak. PM de bu yönde bir karar alacaktır." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "CHP Genel Başkanlık makamını kimin işgal ettiği beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandığını anımsatarak, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Dünkü CHP TBMM Grup Toplantısı'nı "tarihi" olarak nitelendiren Başarır, "Konuşması ve orada olması gereken lider Sayın Özgür Özel konuşmasını yaptı. Bu ülkenin adalete, demokrasiye, sandığa ihtiyacı var. Son seçimlerde bu partiyi birinci yapmış, milleti arkasına almış kadrolar ve 111 milletvekilimiz buradayız. İçimizdeki bazı arkadaşlar, Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelip, kriz yaratmasınlar, sandığı getirsinler." diye konuştu.

Başarır, kurultay için temmuz ya da ağustos ayı içerisinde bir tarih verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı basın yayın organlarını hedef alan açıklamalarını sorması üzerine Başarır, "Demokrasi adına utanç verici bir durumdur ama maalesef ki geldiği noktayı gösteriyor. Birileri ona bunu söylettiriyor. Yazık, gerçekten yazık, ben kendisi adına utandım. Diyor ya 'ben sizi asla utandırmayacağım', farkındayım bundan daha fazla bizi utandıramazsın, en üst limittesin, bari burada kal, milletin kanallarına, basına, gazeteciye bu lafları söyleme, onları hedef gösterme." dedi.

Başarır, "Kılıçdaroğlu'nun kurultay konusunda bir takvim vermemesi, yaptığı açıklamalar ve grup toplantısına" ilişkin sorular üzerine, şu yanıtı verdi:

"Maalesef 18 milletvekili ile grup bile kurulamıyor. Koskoca CHP'nin Genel Merkezi'nde yapılan sözde grup toplantısında geldiği hali görün. 'Partiyi mahkeme salonlarına düşürenlerden hesap sormazsam namerdim' dedi. Partiyi mahkeme salonlarına düşüren, iftira atan, kirli algı yapan herkes genel merkezde 15 gündür resim veriyor. Herhalde bu hakareti bana değil, kendisine yapıyor sayın Genel Başkan. Kurultay konusunda bir süreçten bahsediyor, biz bir sonuçtan bahsediyoruz. Delegelerimiz imzalarını verdi. Yarın Parti Meclisi (PM) toplanacak. PM de bu yönde bir karar alacaktır. O zaman ne yapacak merak ediyorum. Umuyorum arkadaşlarımızın bu yönde bir karar almak isteyeceğini güveniyorum. Onların iradesi adına konuşamam. Orada 58 arkadaşımız var. Ben onların bu ülke için en doğru kararı vereceğine inanıyorum."