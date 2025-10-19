Haberler

CHP Genel Kurulu'nda Gergin Anlar: Baki Çoban Yapay Zeka İddiasında Bulundu

CHP Genel Kurulu'nda Gergin Anlar: Baki Çoban Yapay Zeka İddiasında Bulundu
Sivas'taki CHP İl Olağan Genel Kurulu'nda Baki Çoban'ın yönetimi eleştirmesi ve yapay zeka ile fotoğraflarına etek giydirildiğini iddia etmesi gergin anlara yol açtı.

SİVAS'ta CHP İl Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetimi eleştiren eski milletvekili adaylarından Baki Çoban, birilerinin yapay zeka ile kendisine etek giydirilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını iddia etti. Baki Çoban'ın konuşması sırasında salonda gerginlik yaşandı.

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı ve delegeler katıldı. Genel kurulda faaliyet raporları okunduktan sonra söz alan eski CHP Sivas milletvekili adaylarından Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirdi. İl yönetiminin seçildiği günden bu zamana kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını, sadece günlük tuttuğunu söyledi. Bu sırada Baki Çoban ile bazı delegeler arasında tartışma yaşandı.

Çoban, birilerinin yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarına etek giydirildiğini iddia etti. Çoban, "Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zeka kullanarak, benim resimlerime etek giydirdiniz ve onu da paylaştınız. Utanın, sizin eşiniz, kızınız, anneniz, bacınız etek giyiyor. Kadın kollarınız etek giyiyor" dedi. Bu sözler üzerine salondakiler Çoban'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik büyümeden son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
