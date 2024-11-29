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"Allahu Ekber" diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFA null:

atın içeri kendine devletten büyük sanıyor

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