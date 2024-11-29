CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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Ayrıntılar geliyor...
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