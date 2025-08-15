CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'En gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var." dedi.

Özel, partisince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet Cumhuriyet'e, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

Kırşehir Belediyesini yüzde 53 gibi rekor bir oyla kazandıklarını dile getiren Özel, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

CHP'nin birleştirici tarafını kullanarak iktidara geleceklerini belirten Özel, "Bu ülkede mahkemede de vergide de tarımda da adalet gelecek. Bu ülkede gerçek eşitlik olacak." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Bir müteahhit var. 380 ihale olmuş, 300'ü AK Parti'den. AK Parti'lilere dokunmuyorlar. 80'i CHP'den, CHP'de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı? Bir tane kanıt yok ama iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bununla en çok çalışan belediye. Ona demişler ki 'Aha dosya bu kadar.' Biz dedik ki 'Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.' Herkese dedi ki 'Ben 7 metrekare yerde, 10 metrekare yerde nasıl yatarım?' Dedik ki 'Yatan nasıl yatıyorsa, namusunla öyle yatarsın ama bunlara boyun eğmezsin.' Maalesef buna 'Ya AK Parti'ye katılırsın ya hapse tıkılırsın. ya AK Parti'ye katıl ya Silivri'ye tıkıl.' dediler."

Özel, "Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var. Aydın'ın iradesine ve bir firmaya düşünün ki parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti'ye teslim olursa, firmaya destek geleceğini bilenler firmanın kağıtlarını alıyorlar. Firma tarihi bir çıkış yaşıyor." ifadesini kullandı.

"Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız"

Demokratların sandık için gün sayarken, otokratların zulümlerinin son günlerini yaşadığını dile getiren Özel, "O yüzden asla korkmayalım, teslim olmayalım. Biz hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız. Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız, pazara gidemeyeni pazara biz çıkaracağız, kasaba gidemeyeni kasaba biz götüreceğiz, işe giremeyeni işe biz koyacağız. Bu zulümden canı yananın canı olacağız, bağrımıza basacağız." diye konuştu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"İnan'ın dedesi Beyoğlu Belediyesinde süpürgeci. Yıllarca Beyoğlu'nu süpüren bir emekçi. İnan'ın babası Beyoğlu Belediyesinde şoför. İnan, dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesinin garajında büyüyor. O imkanlarla okuyor, kafaya koyuyor. Partimizde ilçe başkanı oluyor. Yerel yönetimler yüksek lisansı yapıyor. Yıllar sonra bu belediyeyi AK Parti'den alıyor. Şimdi kafayı İnan'a takmışlar. Niye? Belediyede, Meclis'te denge var. 2 kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Parti'ye geçecek. Sırf oylarıyla alamadıkları Aydın'da yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlu'nda yargı eliyle yapmak için İnan'ımıza saldırdılar. Buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçeli'nin 'Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiye'nin gündeminden bu davalar düşsün. Türkiye'yi meşgul etmesin.' demesine karşı bir meydan okumadır."

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Özel, "Kırşehir'i bütün olarak kucaklamaya, AK Parti'lisi, MHP'lisi, bütün garibanlara sahip çıkmaya, bütün yoksulları yeniden güçlendirmeye, orta direği zenginleştirmeye, gençlerin yüzünü güldürmeye geliyoruz. Yüzyıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.