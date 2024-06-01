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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'CHP'yi birinci parti yaptık'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17'nci Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu ve CHP'nin birinci parti olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Kendimiz olursak kazanamayız, kapsayamayız' şeklindeki öz güvensiz bir siyasete yönelmeden, CHP'yi kuruluş ilkeleri, yakamızda gururla taşıdığımız 6 okun her birisinden gurur duyarak, her birisine sahip çıkarak, sizlerin emekleri ve gayretleriyle, partimizi birinci parti yaptık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Özel, seçimleri kazanmak için başkaları gibi olmadık yollara sapmadıklarını belirterek, "'Kendimiz olursak kazanamayız, kapsayamayız' şeklindeki öz güvensiz bir siyasete yönelmeden, CHP'yi kuruluş ilkeleri, yakamızda gururla taşıdığımız 6 okun her birisinden gurur duyarak, her birisine sahip çıkarak, sizlerin emekleri ve gayretleriyle, partimizi birinci parti yaptık. 409'u Türkiye'nin 7 bölgesinde halkçılığı odağa alarak, nepotizmden, akraba kayırmacılığından, eş-dost kayırmacılığından uzak durarak, bir lidere, bir cemaate değil, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sadakat duyan liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu parti, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının yapılacak ilk genel seçimlerini de kazanacak, Atatürk'ün partisini iktidara taşıyacaktır. Bunun için, illerinizde, ilçelerinizde, başkanlarımıza sahip çıkın, başkanlarımıza destek olun, onlara yardımcı olun. Kusurlarını kulağına söyleyin, iyi yaptıkları işlerin görünür kılınmasına katkı sağlayın. Çünkü onlar, bu kez birer yerel yönetici olmaktan başka bir görevle vazifeliler. Her birinin cebinde bir anahtar var; 409 tane anahtar var onların ceplerinde. Başkanlarımın cebindeki anahtarlar, illerinin altın anahtarı değildir. Başkanlarımın cebindeki anahtarlar, belediyenin kapısının, kasasının anahtarı değildir. 4 yıl görevlerini yapıp da gönülleri kazandıkları ve 'işte Cumhuriyetin partisi ve onun partisinin Türkiye'yi yönetme dönemi' dedirtecek, CHP'nin önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetmesinin anahtarıdır" diye konuştu.

'HEPSİ SİZİN EMİRLENİZDEDİR'

Özel, CHP'li belediyelerin Atatürkçü Düşünce Derneklerine sahip çıkmasını isteyerek, "Atatürkçü Düşünce Derneklerinin bütün üyelerine başkanlarımız, Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir. Bu bina sevgili Mansur Yavaş'ın gayretleriyle, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bütün belediye başkanlarımız Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek zorundadır. İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer en yakındaki CHP'li belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir. Çünkü bu derneğe sahip çıkmak, birilerinin sahip çıktığı gibi TÜRGEV'lere, TÜGVA'lara, okçuluk vakıflarına, yani muktedirlerin iktidar alanlarına, Ensar gibi birtakım yapılara herkes dört elle sarılırken, kamu kaynaklarını aktarırken, kentlerin en önemli binalarını, varlıklarını uzun süreli anlaşmalarla bu vakıflara devrederken hiçbir CHP'li, yerel yönetici, belediye başkanı, belediye meclis üyesi Atatürk'ün derneğine sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Özel, bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu iradeyi tüm CHP'li belediye başkanlarının ortaya koyacağını söyleyerek, "Çağdaş, laik, Atatürkçü yapıya sahip olan kim varsa kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, 'Türkiye İttifakı' diyoruz ya; Türkiye İttifakı milli takım atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye İttifakı, dünyanın öbür ucunda Filenin Sultanları ile gurur duyan herkestir. Atatürkçü Düşünce Derneği, sol sosyalistlerin derneği değildir. Aynı Türkiye İttifakı gibi bütün demokratlara, bu ülkenin kuruluş ilkelerine sahip çıkan bütün demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, sosyal demokratlara, ülkenin birliği, bütünlüğüne sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan bütün demokratlara kucak açıyoruz, bütün demokratları Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyesi kabul ediyoruz. O yüzden bu dernek hepimizin derneğidir. Bu derneğin esas kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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