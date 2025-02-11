CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Özel, bir süredir gördüğü tedavi sonrasında ziyaret ettiği Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖRÜŞMEDE ÖNDER DE BULUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.