CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU
Özel, bir süredir gördüğü tedavi sonrasında ziyaret ettiği Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
GÖRÜŞMEDE ÖNDER DE BULUNDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika