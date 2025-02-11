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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Özel, bir süredir gördüğü tedavi sonrasında ziyaret ettiği Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

GÖRÜŞMEDE ÖNDER DE BULUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Akp ve Mhp gibi siz de bölücü oylara oynayın yazıklar olsun birinize değil Hepinize....

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