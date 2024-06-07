CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Buğday fiyatının 15 liranın altına düşmesini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Özel, yaklaşık 2 yıldır kullanımda olan partisinin CHP Adana İl Başkanlığının resmi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özel, parti binasının yapımına destek verenlere teşekkür ederek, "Burası herkesin babaevidir. Hangi partiden olursa olsun. Başı sıkışanın, dara düşenin koşup geleceği yerlerdir. Burada çay demlidir. Bacası tütmektedir. Babaevi herkesi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Özel, binanın açılışını gerçekleştirdikten sonra partililerle basına kapalı görüştü, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplananlara hitap eden Özel, Adana'da biri büyükşehir olmak üzere 10 belediye başkanına ulaştıklarını belirterek, yerel seçimde emek gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Seçimleri, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Türkiye ittifakı olarak kazanacağız" dediklerini hatırlatan Özel, "Adana'da, Adana ittifakını kurduk. Türkiye'de, Türkiye ittifakını kurduk. Ülkesini seven, vatanını, bayrağını seven, milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayan Filenin Sultanları kazanınca, ay yıldızlı bayrak göndere çekilirken onlarla bir ağlayanların ittifakını, Türkiye ittifakını kurduk. Bu ittifakta yer alan elbette sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, yalandan ve haramdan bezmiş muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, bu ülkede Türkiye ittifakına kendini ait hisseden bütün demokratlara selam olsun." diye konuştu.

Özel, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu belirterek, omuzlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini iktidara taşıma sorumluluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Hububat fiyatları

Dün açıklanan hububat fiyatlarını eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Rize'deydim. Adana'dan Rize'ye, çay üreticisine Çukurova'dan selam olsun. Orada da fiyatı Twitter'dan (X) açıkladılar. Burada da açıklanacak fiyat iyiyse o fiyatı Cumhurbaşkanı açıklıyor. Normalse Bakan açıklıyor. Kötüyse birini bulup açıklatıyorlar. Ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz. Yazıklar olsun, tweet atıp açıklıyorlar. Şimdi geçen sene bu buğdayın alım fiyatı 8 lira 25 kuruş. Bu sene buğdayın alım fiyatı inanılır gibi değil, 9 lira 25 kuruş."

Buğday fiyatlarının 15 lira olması gerektiğini dile getiren Özel, "Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta bir araya geleceklerini anımsatarak, "Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazi'nin partisi birinci parti oldu"

Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışacaklarını anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim, yerel seçimde kalmadı, devam etti. Yerel seçimden bugüne daha bugün ortaya çıkan, yayınlanan anketlerde hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak, hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu. Burada duruyor, çalışıyor."

Türkiye Belediyeler Birliği seçimine değinen Özel, "Şunu söylüyoruz; biz kötülük gördük, kötülük etmeyeceğiz. Haksızlığa uğradık, haksızlık etmeyeceğiz. Adaletsizliğe adaletsizlikle değil, en iyi cevap olan adaletle yanıt vereceğiz." dedi.

Özel, daha çok çalışacaklarını dile getirerek, "Söz veriyoruz; milli geliri arttıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, katılımcılar vatandaşları selamladı.

Konuşmaların ardından Özgür Özel'e kendi isminin yazıldığı 01 numaralı Adana Demirspor ve Adanaspor formaları hediye edildi.