Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hükümeti Kentsel Dönüşüm Konusunda Samimi Olmaya Davet Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum." dedi.

Özel, Gemlik Belediyesi binasının önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında, Gemlik'te ilk ve en önemli gündemlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Depremin sürekli kendisini hatırlattığını belirten Özel, kentsel dönüşümün bir belediye başkanının belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş olmadığını kaydetti.

Özel, kentsel dönüşümde merkezi yönetimin kanuni düzenlemeler yaparak, uzun vadeli faizsiz ya da çok düşük faizli kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Yurt dışından buldukları kaynakların onaylanmadığını öne süren Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; başta kentsel dönüşüm olmak üzere, belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankasından, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. 'Hizmet yaptırmayacağız' derken depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın." ifadesini kullandı.

Özel, kentsel dönüşüme destek kanunlarının, dönüşüm için uygun faizli kredilerin çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li, CHP'li ayırıyor mu? O zaman sen de ayırmayacaksın. Deprem olduğunda Azrail, AFAD, partisini ayırmaz. Küçücük bebeklerin, yaşlıların, hastaların partisi olmaz." diye konuştu.

"Ne yapmak istediğini bilen dinamik kadrolar var"

CHP'nin uzun süredir siyaset kalesinin başarı kapısını açamadığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Çok çabalar sarf ettik, çok mücadeleler verildi ama yüzde 25'lik cam tavan bir türlü kırılamıyordu. Geçtiğimiz kasım ayındaki Cumhuriyet Halk Partisi Değişim Kurultayı'ndan sonra partiye bir dinamizm geldi. Yaş ortalaması 43 olan çok genç bir Parti Meclisi oluştu. Elbette 60'lı yaşlarında tecrübeli büyüklerimiz de var; 23-26 yaşında gencecik evlatlarımız da, ağırlığı 30-40'lı yaşlarında iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, dünyayı bilen, yabancı dil bilen ve ne yapmak istediğini bilen dinamik kadrolar var."

Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları konusuna da değirerek, "Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Devlet eliyle yalan atıyorlar. Hem SGK'da hem vergide." dedi.

Yapılanın mali darbe olduğunu öne süren Özel, şöyle devam etti:

"Kendi dönemimizle ilgili hiç borç bırakmıyoruz. Getireceksin Meclis'e kanunu. Oturacağız, konuşacağız. Geçmiş dönemden o yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz ve devlete ödemediğiniz o paraları bize ödetemezsiniz. Onların faizlerini kaldıracaksın, anaparasını böldüreceksin. Herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. 'Haciz koyarım.' Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Hesap yapıyormuş, akla bak. 'Belediyenin bütün arabalarını bağlayın. Çöpleri toplayamasınlar. Patlayan kanalizasyona gidemesinler.' diyor. 'Ortalığı çöp götürüyor.' deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri 1 milyon 600 bin CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız. Yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz."

Özel daha sonra beraberindekilerle Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Özgür Özel Deprem Politika Haberler

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

 Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Bakmadan Geçme

27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1
Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title