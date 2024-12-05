CHP Genel Başkanı Özel, Bilecik'te konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekonomide de sosyal yaşamda da adalette de anayasa yaparken yazarken uygularken de çare; eşitlikte." dedi.

Özel, Şeyh Edebali Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi" programında yaptığı konuşmada, 5 Aralık 1934'ün Türk kadınına genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının tanındığı gün olduğunu bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisine 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekilinin girdiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu oran, 1935'teki oran bir daha çok uzun yıllar yakalanamadı. 600 sandalyeli bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 119 kadın milletvekilimiz var ve oran sadece yüzde 20. Fransa gibi veya diğer Avrupa ülkeleri gibi çok daha geç bu haklara kavuşabilmiş ülkelerde artık kadınlarla erkeklerin eşit temsili anayasal güvence altında ve yerleşmiş bir uygulama olarak da devam ediyor. Haklı olarak Türkiye'deki kadın hareketi eşit temsili çok uzun süredir özlemekte, hedeflemekte ve bu konuda yürümekte. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yürüyüşe önce yüzde 20'lik, sonra yüzde 30'luk, sonra yüzde 33'lük kadın kotalarıyla omuz ve destek verdik. 4-9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz değişim kurultayımızda ise tüzüğümüzü bundan böyle yapacağımız 3 seçimde yüzde 40'a, 45'e ve 50'ye vararak eşit temsili bundan en geç 6 ila 8 yıl içinde yakalayacağımız o güne kadar da güvenli adımlarla ilerleyeceğimiz bir iradeyi deyim yerindeyse partimizin kendi anayasasına dercettik."

Özel, CHP'nin Türkiye'yi yönettiği ve Anayasa'yı değiştirebilecek çoğunluğa ya da Anayasa değiştirilebilecek çoğunluğa teklifte bulunabilecek meclis gücüne sahip olduğu gün Türkiye'de eşit temsili Anayasa'ya kazandıracağını anlattı.

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de 36 kadın belediye başkanıyla görevdedir"

Partisinin kadınlara güvenmeyi, kadınların siyasete katılımını arttırmayı, kadın adayların sayısını olabildiğince arttırmayı en birinci prensip olarak ortaya koyduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Örneğin tüzüğümüzde olan yüzde 33 kadın temsil maddesi belediye meclislerinde de uygulanıyordu. Ancak ve maalesef yapılan ya ön seçimlerde gerilerde kalıyorlar ya da yapılan tercihlerde yüzde 30, yüzde 20 belediye meclis üyesi olacaksa 6'sı olacak. Bunlar 14, 15, 16, 17, 18, 19'uncu sıralarda olabiliyor. Belki biri ön sıralarda ama geri kalanı hep arka sıralarda oluyordu. Yolladığımız bir genelgeyle bütün belediye meclislerinde ilk üç sıradan birinin kadın, ikinci üç sıradan birinin kadın, üçüncü üç sıradan birinin kadın olmasını, ön seçim yapıldığında yeterli oy alınamazsa dahi en oy alan kadının ilk üçe, ikinci en çok oy alan kadının ikinci üçe ittirilerek pencere yöntemiyle bu adaletin sağlanacağını, yapılan ön seçimlerde delegelerimize de bu yönde oy kullanmalarıyla ilgili gerekli uyarıların yapılmasını ifade ettik. Şu anda Türkiye'de tam 7 kat artışla 6 bin 150 kişi kadın belediye meclis üyemiz görev yapmaktadır. Yine Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten yüzde 350'lik bir artışla şu anda Türkiye'de 36 kadın belediye başkanıyla görevdedir."

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısının olduğunu anımsattı.

Kabinede tek kadın bakanın bulunduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadın bakan aileden sorumludur. Aslında mevcut duygu durumu, kadını sizinle nasıl konumlandırıldığı açıkça ortadadır. Kadını sadece aileyle, çocuk bakmakla, yaşlısına sahip çıkmakla, engellisine bakmakla, yemek pişirmekle, kocasını beklemek kafasında konumlandıran anlayışa karşı Cumhuriyet Halk Partisi, aileden sorumlu bakanlığı zaten gelecek iktidarında ikiye ayıracak. Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Eşitlik Bakanlığı olacak."

"İktidarımızın ilk başında yapılacak iki iş var"

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden beri Türk Kadınları Birliği ile omuz omuza yürüdüğünü, kadın haklarıyla ilgili mücadeleler verdiğini dile getirdi.

İktidar değiştiğinde kadın erkek eşitliği, siyasette cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında günü gelince anayasal düzenlemeleri gerçekleştireceklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"İktidarımızın ilk başında yapılacak iki iş var. Bunlardan biri cumhurbaşkanımızın yapacağı iştir. O gün cumhurbaşkanımız ilk 3 kararname yayınlanıp da bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı görevine başladıktan, kamudaki üst düzeydeki 1600 atama yapıldıktan sonra yollayacağı iş şu anda bence hala yürümekte ama bir tek adamın imzasıyla yürürlükten kaldırıldığı iddia edilen ve Türkiye'nin imzasının olmasından ve bu imzanın İstanbul'da atılmasından büyük onur duyduğumuz 2011'de Meclis'e geldiğinde hep beraber hatta Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak Meclis'teki milletvekilleri olarak iki elimizi birden havaya kaldırarak oy verdiğimiz İstanbul Sözleşmesi, cumhurbaşkanı tarafından tekrar yürürlüğe konulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecektir."

Özgür Özel, toplumun tüm kesimleriyle her türlü işbirliğine açık olduklarına değinerek, "Bundan sonra emeğin sömürüsünün önüne geçmek için de kadına yapılan haksızlıkların önüne geçmek için de geçtiğimiz haftalarda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir toplantının hem sloganını hem de sonuç bildirgesinin özeti yerine geçebilecek o kelimeyi tekrar etmek isterim. Çare eşitlikte. Ekonomide de sosyal yaşamda da adalette de anayasa yaparken yazarken uygularken de çare; eşitlikte. Biz çarenin eşitlikte olduğu inancıyla ve bütün dertlerin, şansızlıkların, sıkıntıların, haksızlıkların ve eşitsizliklerin çaresinin de olduğunu... Hepsinin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi." diye konuştu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'in de katılımcılara hitap ettiği programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve diğer ilgililer katıldı.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konserini takip etti.