CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kadının gücü dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadının gücü farkında mısınız bilmiyorum, tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip. Bu gücü kullanın. Evlatlarımız için, ülkemiz için" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde 'Cumhuriyet bir kadın devrimidir' paneli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde açılış konuşmalarından önce Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında Kadın Mücadelesi isimli belgesel gösterimi yapıldı. Ardından kadın halk oyunları ekibinin hazırladığı Sarı Zeybek Gösterisi seyircilerle buluştu.

"Yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir"

Panelin açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüklendikleri sorumluluğun sıradan bir partinin sorumluluğu olmadığını belirterek "Kurucu iradenin sorumluluğunu siz ve sizden sonraki kuşaklar sürdürmek zorundadırlar. Kadınların böyle bir görevi var. Biz erkekler her eve giremeyiz ama kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır. Kadının anlatımı daha sevecendir. Dolayısıyla insanlar kadını daha rahat dinlerler. Sizin ön yargılı olmadığınızı da gayet iyi bilirler. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir" ifadelerini kullandı.

"Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz"

Görevlerinin partiyi ileriye taşımak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kadınlara da bu süreçte büyük rol düştüğünü ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde, ister kadınlar bir araya geldiğinde hep şunu savunacağız; hukukun üstünlüğü. Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz. Hukukun olmadığı yerde hiçbir canlının hakkı olmaz. Özgür medyanın olması lazım. Bugün medyanın özgür olduğuna inanan birisi değilim. Öyle medya grupları var ki parayı verdiğinizde istediğiniz haberi yaptırabiliyorsunuz. Haberin objektif verilmediği bir süreci yaşıyoruz. Güçler ayrılığı ilkesi. Bugün yaşadığınız ortam güçler ayrılığı ilkesi yani saray rejimi dediğimiz, tek adam rejimi dediğimiz model, güçler ayrılığı ilkesinin önündeki en temel ve en köklü engeldir" şeklinde konuştu.

"Kadının gücü dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip"

Kadınların istedikleri her şeyi başarabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kadının gücü farkında mısınız bilmiyorum, tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip. Bu gücü kullanın. Evlatlarımız için, ülkemiz için, komşularımız için, yakınlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'niz için ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan, ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk için" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından program panelle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı