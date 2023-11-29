CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde yaşanan sağlık sorunlarını Bakan Koca'ya aktardıklarını belirten Aksaz Şahbaz, görüşmesinin ardından "Sağlıkta Dönüşüm'ün ne kadar kırılgan olduğunu ve yaşanan felaketler karşısında çok büyük kayıplar verdirildiğinde, telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşandığını biz Hatay'da gördük. Sağlık Bakanımıza Hatay'da yaşanan mağduriyetlerin tümünü ifade ettik" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, bugün; CHP Hatay Milletvekili Asu Kaya, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve partililer ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Aksaz Şahbaz, görüşmesinin ardından; Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:

Gerçekten çok zor durumda olduğunu, büyük yıkım yaşadığını ve sağlık sisteminde de bu yıkımın yansımalarının olduğunu gördük. Deprem bölgesindeki istatistiklere, rakamlara baktığımızda da deprem bölgesindeki yıkımın neredeyse yarısının Hatay bölgesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Biz gittiğimizde, öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerini inceledik. Sağlıkta Dönüşüm'ün en büyük bedelinin, yaşanan böyle büyük bir afet sonrasında deprem bölgesinde yaşandığını gördük.

Çünkü Aile Sağlığı Merkezleri, deprem nedeniyle yıkılmıştı ve hekimlerin kendi imkanları ile kurmaya çalıştıkları sağlık merkezlerinin de çok yetersiz olduğunu gördük. Konteynerlerle hizmet vermeye çalışan sağlık emekçilerimiz ve sağlık hizmeti almaya çalışan halkımız, çok olumsuz koşullarda ciddi bir mağduriyet yaşanmaktaydı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanında, ciddi bir ruh sağlığı problemi var. Bu konuda da bir ciddi bir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz.

İkinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar var. Sağlık hizmetlerinin çabalarına rağmen henüz kapatılmış değil. Özellikle Antakya ve Defne bölgesinde, ikinci basamak sağlık hizmetleri de şu anda sıkıntılı. Üçüncü basamakta üniversite var, o da yetersiz.

Bütün bunlar oradaki sağlık sisteminin, yani Sağlıkta Dönüşüm'ün ne kadar kırılgan olduğu ve yaşanan felaketler karşısında çok büyük kayıplar verdirildiğinde, telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşandığını biz Hatay'da gördük.

Bunların üzerine ayrıca hijyen problemi var, barınma sorunları var ciddi anlamda. Uyuz gibi hastalıklarda çok ciddi yayılma var. Enkaz kaldırma aşamasında da asbest gibi, toz gibi çevre sağlığı sorunları var.

Kadın sağlığı, doğum, bebek izlemleri, aşılama gibi konularda da ciddi eksiklikler olduğunu gördük. Mağduriyet yaşandığını… Hatay ve Antakya bölgesinde neredeyse doğum yapılmıyor gibi, ikinci basamak sağlık hizmetleri veren hastanelerimizde.

Bütün bunları Sağlık Bakanımız ile görüşmek üzere randevu talep ettik. Sağ olsunlar kendileri bugün bize randevu verdiler. Güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Biz Sağlık Bakanımıza Hatay'da yaşanan mağduriyetlerin tümünü ifade ettik. Çözüm için diyalog içinde çalışmaya hazır olduğumuzu ve onun dışında da takipçisi olacağımızı da belirttik. Bundan sonra Hatay'ın ve deprem bölgesinin sağlık sorunlarının vi diğer sorunlarının; barınma gibi, ulaşım gibi, tarım gibi, hayvancılık gibi; tüm sorunlarının takipçisi olacağımızı da ifade ettik."