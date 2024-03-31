Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Serpil ve kızı Derin Yavuzyılmaz'la Orman Bölge Müdürlüğüne gelen Yavuzyılmaz, burada 1169 numaralı sandıkta oy verdi.

Yavuzyılmaz, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'de demokrasi şöleninin yaşandığını ifade etti.

Zonguldak'ta yepyeni bir belediyecilik vizyonunu hayata geçireceklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez ilçemizde yeni sayfa açmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık başındaki görevlilerimizin sandık sonuçları kesinleşinceye kadar görevlilerin başında kalmalarını istiyorum. Ülkemize ve şehrimize seçimler hayırlı olsun. CHP'nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını ve Zonguldak Belediyesini kazanmasını canı gönülden diliyorum."

Yavuzyılmaz, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Deniz Yavuzyılmaz Milletvekili Zonguldak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Bursa Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bursa'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bitlis Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bitlis'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bingöl Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bingöl'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? 2024 Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title