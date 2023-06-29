CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Doğal gazı kesilen abone sayısı artıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, faturayı ödeyemediği için doğal gazı kesilen 1 milyon 311 bin abone olduğunu dikkat çekerek "Son üç yılda doğal gazı kesilen abone sayısı 470 bin 426 kişi arttı. Buna göre 2020-2022 yılları arasında kesinti uygulanan abone sayısı yüzde 56 oranında arttı. Biz sürekli şunu vurguluyoruz: Karadeniz doğal gazını kendi çıkarlarınız için değil, vatandaş için kullanın. Karadeniz doğal gazı vatandaşın refahı için kullanılsa bu kadar derin bir enerji yoksulluğu yaşanmazdı" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğal gaz sektör raporlarına göre Karadeniz doğal gazına ilişkin ilk müjdenin verildiği 2020 yılından 2022 yılına kadar geçen dönemde faturasını ödeyemediği için kesinti yaşayan abone sayısının artmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akın, açıklamasında şunları söyledi:

"AK Parti iktidarı; Karadeniz doğal gazını kendi siyasi çıkarı için kullanırken; son açıklanan resmi verilere göre 2022 yılında 1 milyon 311 bin abonenin doğal gaz faturasını ödeyemediği için kesildi. Başka bir deyişle 2022 yılında her 14 aboneden biri faturasını ödeyemediği için doğalgaz kesintisi yaşadı.

"FATURASINI ÖDEMEDİĞİ İÇİN KESİNTİ UYGULANAN ABONE SAYISI ARTIYOR"

EPDK'nın 2020 yılına ilişkin yıllık doğal gaz sektör raporuna göre faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı 840 bin 954 olarak hesaplanıyordu. 2021 yılına gelindiğinde yayınlanan rapora göre faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı 1 milyon 197 bin 227 aboneye çıktı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2022 yılı sektör raporuna göre; fatura ödenmediği için doğal gaz kesintisi uygulanan abone sayısı 1 milyon 311 bin 380 aboneye çıktı. Buna göre Karadeniz doğal gazına ilişkin müjde verilmesinden sonra 2020, 2021 ve 2022 verileri bize gösteriyor ki; faturasını ödemediği için kesinti uygulanan abone sayısı sürekli artıyor.

"KARADENİZ DOĞAL GAZINI KENDİ ÇIKARLARINIZ İÇİN DEĞİL, VATANDAŞ İÇİN KULLANIN"

Son üç yılda doğal gazı kesilen abone sayısı 470 bin 426 kişi arttı. Buna göre 2020-2022 yılları arasında kesinti uygulanan abone sayısı yüzde 56 oranında arttı. Tek başına bu veri bile bize Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunu gösteriyor. Vatandaşın temel bir hak olan enerjiye erişiminde yaşadığı zorluğu ortaya koyuyor. Türkiye'de 18,9 milyon doğalgaz abonesi var. Bu dikkate alındığında 2022 yılında her 14 aboneden birinin doğal gaz kesintisi uygulandığı anlaşılıyor. Biz sürekli şunu vurguluyoruz: Karadeniz doğal gazını kendi çıkarlarınız için değil, vatandaş için kullanın. Karadeniz doğal gazı vatandaşın refahı için kullanılsa bu kadar derin bir enerji yoksulluğu yaşanmazdı."