CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Aydın'ın İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.
YAPILAN PAYLAŞIM GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Aydın'ın gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.