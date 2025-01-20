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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Aydın'ın İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

YAPILAN PAYLAŞIM GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Aydın'ın gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

Muhalefeti bitirecekler bu gidişle

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