Seçime 2 gün kala çalışmalarına devam eden CHP Denizli Milletvekili Adayı Sema Silkin Ün, esnafı ziyaret etti. Ün, "Denizli'yi adım adım gezdim, hemşehrilerimin dertlerini dinledim. Denizlili seçmen siyasilerin ihmalinden dertli. Şehir çok ihmal edilmiş, birçoğu ilk kez bir siyasetçinin kendilerini ziyaret ettiğini söylüyor. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 3. sıradanmilletvekili adayı Sema Silkin Ün seçime 2 gün kala sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllar bürokraside görev aldıktan sonra, Gelecek Partisi'nin (GP) kurucuları arasında yer alan, ardından partinin Kültür Sanat Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Silkin Ün, Türkiye'nin tekstil ve tarım alanında öne çıkan şehirlerinden olan Denizli'yi adım adım geziyor.

"ŞEHİR ÇOK İHMAL EDİLMİŞ"

Sanayi bölgelerinde işçilerle, köylerde çiftçilerle, şehir merkezlerinde öğrencilerle bir araya geldiği birçok davete katılan Silkin Ün gözlemlerini, "Denizlili hemşehrilerimiz seçimi heyecanla bekliyor. Şehir çok ihmal edilmiş. Ziyaret ettiğim köylerde, mahallelerde, evlerde birçoğu ilk kez bir siyasetçinin kendilerini ziyaret ettiğini söyleyerek, taleplerini, sorunlarını anlatıyorlar. Hemşehrilerimiz değişim istiyorlar ve bana sürekli seni Meclis'e gönderdiğimizde şimdi yaptığın gibi çok çalış, bizi ihmal etme diyorlar" ifadeleriyle aktardı.

"GENÇLERİMİZ GELECEĞİNİ YURT DIŞINDA ARIYOR"

Denizli'deki gençlerin de işsizlikten dert yandığını aktaran Silkin Ün, "Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni'nde birçok başlık altında gençlerimize yönelik istihdam, destek projelerimiz yer alıyor. Gençlere yapacaklarımızı anlatıyorum, onlar da bize önerilerini sıralıyor. Gençlerimiz ne yazık ki geleceğini yurt dışında arıyor. Denizli adına vekil olarak Meclis'e gitmek nasip olur, Millet İttifakı da iktidar olduğunda gençlerimizin umudunun kendi ülkesine dair artması için bütün projelerimizi hızla hayata geçirmemiz gerektiğini bir kez daha idrak ediyoruz" dedi.

"GENÇLER EN ÇOK MÜLAKATLARDAN ŞİKAYET EDİYOR"

Silkin Ün, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son dört yıldır zikrettiği 'mülakat gidecek, liyakat gelecek' sözünü hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimizin en çok şikayet ettiği konulardan biri de mülakat meselesi. Partimizin bu vaadinin sahadaki karşılığını bir kez daha gördüm. Gençler sadece diplomaları, sınavlardan aldıkları puanlarla işe girmek istiyor, siyasi bir tanıdığı olmadığı için mülakat aşamasında elenmek istemediklerini sürekli tekrarlıyorlar.

"HEMŞEHRİLERİMİN DERTLERİNİ DİNLEDİM"

Denizlili hemşehrilerimin dertlerini dinledim, not ettim. Meclis'te haklarını söke söke almaya and içtim. Evinde, tarlada, fabrikalarda koşturan kadınlarımız, gençlerimiz, enflasyonun altında ezilen ve çocuğuna harçlık veremediği için mahçup olan babalarımız, hastanelerden aylarca randevu bekleyen yaşlılarımız, köyüne hizmet götüremeyen muhtarlarımız için çok çalışacağım, hemşehrilerimin bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Denizlilileri Meclis'te hak ettikleri şekilde temsil edeceğim."