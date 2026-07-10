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CHP Denizli İl Başkanlığına Ayhan Oran atandı

CHP Denizli İl Başkanlığına Ayhan Oran atandı
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CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasıyla boşalan il başkanlığına Avukat Ayhan Oran atandı. Oran, ilk açıklamasında birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından boşalan il başkanlığı görevine Avukat Ayhan Oran atandı. Oran, yayımladığı ilk açıklamada birlik ve dayanışma mesajı vererek, görevi bir makam değil hizmet aracı olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından boşalan il başkanlığı görevine Avukat Ayhan Oran atandı. Parti kulislerinde merakla beklenen atama, Oran'ın kamuoyuyla paylaştığı ilk açıklamayla resmiyet kazandı.

Göreve başlamasının ardından bir basın açıklaması yayımlayan Ayhan Oran, il başkanlığını bir makam değil, partililere ve kente hizmet etme sorumluluğu olarak gördüklerini ifade etti. Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine teşekkür eden Oran, yeni dönemde birlik ve beraberliğin ön planda olacağını vurguladı. Oran, "Bu dönem; kırgınlıkların değil dayanışmanın, ayrışmanın değil birlikteliğin, kişisel hesapların değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için omuz omuza yol arkadaşlarımız ile güçlendireceğimiz bir dönem olacaktır."

ifadelerini kullandı.

Partinin tüm üyelerine kapılarının açık olduğunu belirten Oran, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla çalışacaklarını dile getirerek, CHP'nin Denizli'deki örgüt yapısını daha da güçlendirmek için gayret göstereceklerini kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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