CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Memleket Partisi lideri İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. İnce ise, "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti" dedi.