CHP'den lig maçları için TRT'de şifresiz yayın vaadi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, lig maçlarının herkes tarafından evinde TRT'den izlenebileceği şifresiz yayın vaadinde bulundu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir vaatte bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Yapamayacağımız hiçbir projeyi bugüne kadar açıklamadık. Neyi yapabileceksek onu söyledik. İnsanlar bizden talepte bulundular. Dediler ki 'Bunun mağduriyetini yaşıyoruz, iktidara geldiğinizde yapabilir misiniz?' Ciddiye aldık, oturduk, çalıştık. Bunu bilen insanlarla, liyakat sahibi insanlarla oturup konuştuk ve dedik ki 'Evet, biz bunu yapabiliriz', açıkladık. Emekliye çift maaş ikramiye, işte böyle bir şeydir. Taşeron, böyle bir hikayedir. Şimdi de diyoruz ki lig maçlarını herkes, evinde TRT'den izleyebilir. Bunun için yüksek meblağalar ödemelerine asla gerek yok. Şimdi diyorlar ki 'Başarabilir misiniz?' Başarırız. Muhalefetteyken bile başarabileceklerimizi söyledik. İktidar, yapmak zorunda kaldı. Eğer iktidara gelirsek herkes lig maçlarını evinde, huzur içerisinde, ailesiyle beraber izleyecek, üstelikte hiçbir ücret ödemeden" dedi.

Engin Özkoç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" vaadine açıklık getirdi.

Özkoç, bugün Twitter hesabında "Biz, yapamayacağımız vaatleri vermiyoruz. Ücretsiz futbol maçı yayını için tüm hazırlıklarımız tamam" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"MUHALEFETTEYKEN BİLE BAŞARABİLECEKLERİMİZİ SÖYLEDİK. İKTİDAR, YAPMAK ZORUNDA KALDI"

"Yapamayacağımız hiçbir projeyi bugüne kadar açıklamadık. Neyi yapabileceksek onu söyledik. İnsanlar bizden talepte bulundular. Dediler ki 'Bunun mağduriyetini yaşıyoruz, iktidara geldiğinizde yapabilir misiniz?' Ciddiye aldık, oturduk, çalıştık. Bunu bilen insanlarla, liyakat sahibi insanlarla oturup konuştuk ve dedik ki 'Evet, biz bunu yapabiliriz', açıkladık. Emekliye çift maaş ikramiye, işte böyle bir şeydir. Taşeron, böyle bir hikayedir. Şimdi de diyoruz ki lig maçlarını herkes, evinde TRT'den izleyebilir. Bunun için yüksek meblağalar ödemelerine asla gerek yok. Şimdi diyorlar ki 'Başarabilir misiniz?' Başarırız. Muhalefetteyken bile başarabileceklerimizi söyledik. İktidar, yapmak zorunda kaldı. Eğer iktidara gelirsek herkes lig maçlarını evinde, huzur içerisinde ailesiyle beraber izleyecek, üstelikte hiçbir ücret ödemeden."