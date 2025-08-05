CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı

CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
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Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon bugün ilk kez toplandı. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Komisyon bugün dağılmadan, güven artırıcı önlemler açıklayalım. Kayyum uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmesi için buradan çağrıda bulunalım. Tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu büyük bir açıklıkla buradan söyleyelim" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katılacağı Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık etti. Komisyon toplantısı saat 11.40'da başladı.

"BİLGİLENDİRME ŞEFFAF VE KAPSAYICI YAPILACAK"

"Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değil aynı zamanda aziz milletimizin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır" diyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Ele alacağımız konular bir siyasi partinin tekelindeki konular değildir. Süreç her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Her bilgilendirme şeffaf ve kapsayıcı yapılacak. Bu çatının altında yürütülen çalışma, halkın gözü önünde, millet iradesinin güvencesiyle ilerleyecek."

CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

"YARINLARI ŞEKİLLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR ANDAYIZ"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Yarınları şekillendirecek önemli bir andayız. Terör sadece umudumuzu değil ortak hayallerimizi de çaldı. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge demektir.

Siyasi hesaplarla değil cesaretle hareket edilmeli. Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Ortak amacımız ortak umuda dönüşmeli. Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Ele alacağımız konular bir siyasi partinin tekelindeki konular değildir. Süreç her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek."

CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrıCHP Grup Başkanvekili Murat Emir.

CHP'DEN TOPLANTIYA DAMGA VURAN ÇAĞRI

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıya ise CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in çağrısı damga vurdu.

Komisyon toplantısında açık biçimde güven verici adımlar atılması gerektiğini söyleyen Emir, "Komisyon bugün dağılmadan, güven artırıcı önlemler açıklayalım. Kayyum uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmesi için buradan çağrıda bulunalım. Tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu büyük bir açıklıkla buradan söyleyelim. Komisyon bugün, AİHM ve AYM kararlarına uyulması gerektiğini söylemelidir" dedi.

KOMİSYONUN İSİM VE İŞLEYİŞ ŞEKLİ ELE ALINACAK

Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMihrali:

chp işi bulandırmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. belki de bir süre sonra bi bahane bulup komisyondan ayrılabilir. zaten bu komisyon işine çok gönüllü girmediler.

Yorum Beğen85
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Haber Yorumlarıülker çalışkan:

Sen demli çay içmeye razı olabilirsin ama çoğu korkudan sessiz kalan insanlar razı değil.

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Haber YorumlarıHakan Ertem:

ülker dayı seçimlerde kol kola miting yaparken her evden 1 oy kampanyası başlatırken kent uzlaşısı yaparken teröristlere selam gönderirken çayınız demlimiydi

yanıt27
yanıt11
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Kayyumdan kurtulmak için sağlam ve dürüst kişilerle çalışmak lazım hırsız ve arsızla çalışırsan Kayyum gelir

Yorum Beğen70
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Haber Yorumlarıülker çalışkan:

Hükumete neden kayyum atanmıyor, onlar çok mu başarılı, teröristle işbirliği içerisinde olmak suç değil mi....

yanıt23
yanıt29
Haber YorumlarıHakan Ertem:

ülker son 100 yılın en iyi hükümeti bak yüz yılın diyorum

yanıt21
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Haber YorumlarıAdam Bey:

Çok güzel konuştu Özel bey.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme55
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