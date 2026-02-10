CHP'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Özarslan'ın istifası sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN PARTİSİNE SERT SÖZLER

Özarslan'ın istifasının ardından dikkat çeken çıkış CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, katıldığı bir televizyon programında, "Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım. Keöçiören de kendi 2. bölgede seçim bölgemdi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir" dedi.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMA ZAMANI"

Partisinin özeleştiri vermesi gerektiğini söyleyen Günaydın, "Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor" sözlerini de sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürerken; şunları kaydetmişti: "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?

Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Özarslan ayrıca Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirmişti.