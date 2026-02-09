Haberler

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

Güncelleme:
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de "bezgin bir şekilde" bulunduğunu savunarak "Yüce Mevlam yardımcısı olsun" dedi

  • Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
  • Mesut Özarslan, Mansur Yavaş'ın CHP'de isteksiz bir şekilde bulunduğunu öne sürdü.
  • Mesut Özarslan, Mansur Yavaş'ın ülkücü ve muhafazakar camianın desteğiyle seçildiğini ve bu desteğin çekilmesi halinde karşılığının kalmayacağını iddia etti.

8 Şubat akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Özarslan, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"BEZGİN BİR ŞEKİLDE CHP'DE DURUYOR"

Mansur Yavaş'a kişisel bir kırgınlığı olmadığını ifade eden Özarslan, Yavaş'ın da CHP'de isteksiz bir şekilde bulunduğunu öne sürdü. Özarslan, "Ne yapsın, bulunduğu partisiyle kötü düşmemek için… O da bezgin bir şekilde orada kaldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan çok konuşulacak Mansur Yavaş çıkışı

"DESTEĞİNİ ÇEKERLERSE KARŞILIĞI KALMAZ"

Yavaş'ın siyasi geçmişine ve aldığı desteklere dikkat çeken Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ülkücü ve muhafazakar camianın desteğiyle seçildiğini savundu. Özarslan, bu desteğin çekilmesi halinde Yavaş'ın hem Ankara'da hem de Türkiye genelinde bir karşılığının kalmayacağını iddia etti.

"RABBİM TEZ ZAMANDA KURTARSIN"

Açıklamalarının devamında Mansur Yavaş'ın şahsıyla bir problemi olmadığını vurgulayan Özarslan, "Ama ne diyeyim, yüce Mevlam yardımcısı olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan Mansur Yavaş, Özarslan'ın istifasının ardından yaptığı paylaşımda Keçiören halkının iradesinin yok sayıldığını belirterek, sandıkta verilen yetkinin kişisel tercihlerle devredilemeyeceğini vurgulamıştı. Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir. Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

Unutulmamalıdır ki;

Yetki milletindir.

Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir.

Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasbedilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer.

Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır.

Çünkü millet, kendisine yapılanı da

kendisini yok sayanı da

günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

Siyaset bir gruba dahil olmak değildir,,, onurlu bir duruşa sahip olmaktır, Mansur başkan tez zamanda kendine gelip, gereken duruşunu tekrar sergilemeli, yoksa daha çok ezilir, bezgin düşer

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürsel:

cumhurbaşkanlığı adaylığını kaçırmamak için CHP’yi elinde tutuyor şu anda. Bilse ki aday koyacaklar tahminime bir gün bile durmaz. O hala cumhurbaşkanı aday gösterecekler umuduyla duruyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Siz herkezi kendinize benzetiyorsunuz

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

