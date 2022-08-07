AK Parti'ye mi katılacak? CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken paylaşım - Haberler

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AK Parti'ye mi katılacak? CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz yıl "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere geldik" sözleriyle CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Çelebi, son paylaşımında "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım daha önce de ortaya atılan, Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendirdi.

 - Güncelleme:

2021 yılında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken çıkış: 6+1 değil, Cumhur İttifakı derim

Çelebi'nin bir süre sonra da"Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." şeklinde bir mesaj paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bağımsız vekilin AK Parti'ye geçeceği iddialarını dillendirdi. Paylaşımlar sonrası Mehmet Ali Çelebi adı kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

AK Parti'ye mi katılacak? CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken paylaşım

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken çıkış: 6+1 değil, Cumhur İttifakı derim

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken çıkış: 6+1 değil, Cumhur İttifakı derim

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken çıkış: 6+1 değil, Cumhur İttifakı derim

Çelebi, CHP'den istifasını açıkladığı gün yaptığı konuşmada, "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den; ülkeye hem demokrasi vadedip hem parti içinde AKP tipi demokrasiyi yani 'itaat et rahat et.' anlayışını hakim kılanlara, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, 'Işığımız Öcalan' diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP'ye geldik." demişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hsn:

Cumhur ittifakına ister geçsin ister geçmesin hatta cumhur ittifakından nefret etsin ama hiç bir asker kökenli kişi hdp nin içinde olduğu yada destek verdiği bir oluşumun içinde olmamalı,bir asker hdp ile yanyana asla olmamalı zaten

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Baki Ertaş:

Ne ilk sin nede son olursun bu memleket çok çorbacı yetiştirmiştiri biri gelir biri gider senin gibiler çoktur memleketimizde.

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