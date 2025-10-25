Haberler

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
Güncelleme:
CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız olarak belediye başkanlığını sürdüren Antalya'nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili, "Geçmeye niyetim var" dedi. İsa Yıldırım, AK Parti'de hem yerel hem de Genel Merkez düzeyinde görüşmeler yaptığını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçimi kazanan ve 27 Eylül 2025'te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yenilenme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaretine katıldı. Ak Parti'ye geçeceği yönünde söylemlere ilişkin Bağımsız Belediye Başkanı İsa Yıldırım, DHA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Geçmeye niyetim var" dedi.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

İsa Yıldırım, "CHP'ye biz niye gittik? Atatürk var diye gittik. Türk milliyetçiliği, cumhuriyet, demokrasi var diye gittik. Ama cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk'ün olmadığı tek parti CHP olmuş artık. Yok. Ne Atatürk var, ne cumhuriyet var, ne demokrasi var. Yok. Bırakmamışlar ya. Eski CHP yok ki. Şimdi bir ilçe kongresi oluyor. Millet birbirine giriyor. Bakıyorsun mesela CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda itirafçı olan, şikayetçi olan yine CHP'liler. Muhittin Böcek'in sağ kolları Muhittin Böcek hakkında itirafçı veya şikayetçi. CHP'de düşmana gerek kalmamış ki. CHP'de zaten kendi içindeki, birbirleriyle düşmanlıkları yetiyor. Böyle bir parti olmaz ki. Sen nasıl ülkeyi yöneteceksin" dedi.

"AK PARTİ'DEN ÇAĞRILAR VAR"

Ak Parti ile temasları olduğundan bahseden Yıldırım, "Tabii ki davetler var, çağrılar var. 'Olur, geçeriz' dedik biz de. Çünkü bizim öncelikli amacımız Aksu'ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55'e çıkardıysak MHP'den, Ak Parti'den insanlar bize oy verdiyse, Aksu'ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini 'Cumhurbaşkanı yapacağız' diyerek oy istemedik. Aksu'nun problemlerini Aksu halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Aksu halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediye başkanlarının devletle savaştırılır hale geldiğini öne süren İsa Yıldırım, "Hiçbir belediye başkanı devletle savaşamaz, devletin kurumuyla savaşamaz. Her belediye başkanı problemleri çözmek için devletle iş birliği yapmak zorunda. Bunu Özgür Özel de biliyor, CHP'nin bütün yöneticileri biliyor, herkes biliyor, vatandaş da biliyor bunu. Şimdi biz sorun çözeceğiz diye gelmişiz, sen kalkıyorsun, suni 4 yıl sonra olacak olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden belediyeleri ön plana atıp devlet kurumlarıyla çatıştırıyorsun" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki belediye başkanlığı başarılarının üzerine cumhurbaşkanı olduğunu anlatan Yıldırım, Ak Parti'ye transferi görüşmelerine ilişkin şöyle konuştu:

"Sana halk bir yetki, güç vermiş. 'Yerelde CHP'ye veriyorum ben' demiş. AK Partililer dahi bunu demiş. Sen ne yaptın yerelde? Cumhurbaşkanının yaptığı gibi problemleri çözmek yerine değil, savaşmayı tercih ettin. Belediye başkanlarını savaşın içine atmayı tercih ettin. Bu şekilde başarılı olabiliyor mu belediyeler? Olamaz. AK Parti ile görüşmelerimiz var. Bizim saklayacak bir şeyimiz de yok. Biz netiz. Biz dediğimiz gibi hizmet için geldik. CHP'de artık hizmet etmek mümkün değil. Kendi iç kavgaları zaten bizi yordu. Biz mitinglerde zaman harcayalım diye seçilmedik. Mitingden mitinge koşmak için seçilmedik. Biz hizmet için seçildik. Hizmet etmeye devam edeceğiz."

BÖCEK'E SERT ELEŞTİRİ, TÜREL'E ÖVGÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'e de sert eleştirilerde bulunan İsa Yıldırım, "Antalya 10 yılını Muhittin Böcek ile kaybetti. Biz de oy verdik Muhittin Böcek'e. Şimdi doğruyu görmek ve doğruyu söylemek gerekir. Antalya'ya girdiğiniz zaman sağa bakın Menderes Türel'in eseri, sola bakın Menderes Türel'in eseri. Yere bak, Menderes Türel'in eseri. Yerin altına bak, sel taşkın kanalları, fosseptik kanalları yine Türel'in eseri. Yukarı bakıyorsun, Tünektepe'ye teleferik yapmış. Denize bakıyorsun, sahiller, arıtmalı tesisler falan.. Üst geçitler, alt geçitler, raylı tren, her yer Menderes Türel'in eseri. Muhittin Böcek'e bakıyorsun, bir tane eser göster, bir tane eser yok ya. Cırnık Köprüsü'nü genişletti 3 metre eser o. Başka bir eser yok. Onu da 3 ayda mı ne yaptı? Yani Antalya'nın 10 yılı boşa geçti maalesef" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞARTIM YOK"

Aksu Belediyesi'nde 6 meclis üyesinin istifası ile de çoğunluk konusunda sorunları olmadığını anlatan İsa Yıldırım, meclis üyelerinden başka istifaların olacağını da söyledi. AK Parti'ye geçişle alakalı hem Genel Merkez, hem de yerelde görüşmelerinin olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir talebimiz, şartımız yok. Sadece ve sadece Aksu'nun problemlerinin çözülmesi. Bizim tek bir talebimiz var. Aksu'nun birikmiş sorunları var. Bu sorunların çözülmesi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMustafa Usta:

Sayın başkan akl-ı selim ile chp yi ne güzel özetlemiş.Gerçekleri geç de olsa anlamış.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme131
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Evet güzel özetlemiş.Bitane CHP lide çıkıp bunlara yalan diyebilirim.Diyemez.işin en kolayı suçu başkasına atmak.Sonrada arkasından iftiralara başlarlar.Evet sayın Atatürkçüler seçim öncesi sırrı Sakık CHP lilere siz olsanız olsanız m.kemalin i.t leri olursunuz demişti.Chp ne yaptı bunlara,siz ne yaptınız.Gittiniz kent uzlaşısı yaptınız.o yüzden kalkıp atatürkçüyüz edebiyeti yapmayın.

yanıt14
yanıt23
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

CHP deki çürükler Aponun yeni yuvasına döndü

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

devletle ak partiyi karıştırmış delikanlı gibi ak partinin devletin olanaklarını kullanıp yaptığı baskıya dayanacak irade bende yok demiyor

yanıt54
yanıt14
Haber YorumlarıSelim K:

Karşılığında ne aldın de bakalım ? ! Ne kadar yüzsüz insanlar varsa CHP den gitsin akp ye geçsin akp nin ismide yüzsüzlerin partisi olsun

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Sen ne alıyon karşılığında bunları yazarken. söylesene hangisi yalan.omırgasızlar

yanıt11
yanıt25
Haber YorumlarıCHPsavar:

Karşılığında onurunu şerefini milliyetçiliğini devletçiliğini geri almış.

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıDüsünür:

Acigin var dimi

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Açık veren CHP'liler oluyor mu. Oluyorsa o zaman İmamoğlu ve saz heyetinin cezaevinde olmaları doğru

yanıt5
yanıt2
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
