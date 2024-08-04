CHP'den Instagram çağrısı! TBMM'de acil toplantı talebinde bulundular

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos günü sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. CHP'li Tuncay Özkan ve Murat Emir, TBMM'nin konu hakkında acilen toplanması gerektiğini ifade etti.

"KONUNUN TBMM'DE ELE ALINMASI ACİL BİR ZORUNLULUK"

Daha önce Türkiye tarafından çok kez uyarı alan Instagram, Hamas lideri Haniye'ye ait paylaşımları engelleyince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşanan bu gelişme karşısında TBMM'ye çağrıda bulundu.

"Instagram platformunun erişiminin engellenmesi konusunu görüşmek üzere, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun ACİLEN toplanması çağrısında bulunuyoruz" diye sözlerine başlayan Özkan ,AK Parti Hatay Milletvekili Sn. Hüseyin Yayman, komisyon başkanı olarak, bu çağrımıza uyup toplantı tarihi ve saati konusunda duyuru yapmalıdır." dedi.

Sadece CHP'nin değil, bu konuda diğer muhalefet partilerinin de taleplerinin bu yönde olduğunu bildiklerini ifade eden Özkan, konunun acilen TBMM de ele alınmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek gerekli kolaylıkları sağlamasını beklediklerini ifade etti.

"DİĞER PARTİLERLE İLETİŞİM İÇİNDE ÇALŞMALARA BAŞLADIK"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ise Tuncay'ın o sözlerine karşılık olarak, "TBMM Dijital mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir. Komisyon üyesi arkadaşlarımız diğer partilerle de iletişim içinde çalışmalara başlamıştır" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirten Emir, "Böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" sözleriyle çağırıda bulundu.

Gözler şimdi komisyon başkanı Hüseyin Yayman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ta.