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CHP'den Instagram çağrısı! TBMM'de acil toplantı talebinde bulundular

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Türkiye'den erişime engellenen Instagram için CHP, TBMM'de acil toplantı talebinde bulundu. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen CHP heyeti, "Böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos günü sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. CHP'li Tuncay Özkan ve Murat Emir, TBMM'nin konu hakkında acilen toplanması gerektiğini ifade etti.

"KONUNUN TBMM'DE ELE ALINMASI ACİL BİR ZORUNLULUK"

Daha önce Türkiye tarafından çok kez uyarı alan Instagram, Hamas lideri Haniye'ye ait paylaşımları engelleyince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşanan bu gelişme karşısında TBMM'ye çağrıda bulundu.

"Instagram platformunun erişiminin engellenmesi konusunu görüşmek üzere, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun ACİLEN toplanması çağrısında bulunuyoruz" diye sözlerine başlayan Özkan ,AK Parti Hatay Milletvekili Sn. Hüseyin Yayman, komisyon başkanı olarak, bu çağrımıza uyup toplantı tarihi ve saati konusunda duyuru yapmalıdır." dedi.

Sadece CHP'nin değil, bu konuda diğer muhalefet partilerinin de taleplerinin bu yönde olduğunu bildiklerini ifade eden Özkan, konunun acilen TBMM de ele alınmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek gerekli kolaylıkları sağlamasını beklediklerini ifade etti.

"DİĞER PARTİLERLE İLETİŞİM İÇİNDE ÇALŞMALARA BAŞLADIK"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ise Tuncay'ın o sözlerine karşılık olarak, "TBMM Dijital mecralar Komisyonu acilen toplanarak Instagram platformunun kapatılmasını görüşmelidir. Komisyon üyesi arkadaşlarımız diğer partilerle de iletişim içinde çalışmalara başlamıştır" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirten Emir, "Böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır" sözleriyle çağırıda bulundu.

Gözler şimdi komisyon başkanı Hüseyin Yayman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ta.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Numan Kurtulmuş Hüseyin Yayman Meclis Başkanı Instagram Türkiye Sosyal Medya Teknoloji Politika Haberler

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Yorumlar (32)

Emin Görmecikli:

keşke hiç açılmasa da bizde rahat etsek

418
84
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Hakiki Hakikat:

Keşke tüm internet kapatılsa ve herkes saksıda yiyecek yetiştirmeye başlasa. Saksının toprağının dışı galiba KURU olmalıki böcekler veya sinekler girmesin ?

yanıt60
yanıt80
Hasan Kastamonulu:

Globalleşen dünyada sırf siyasi karar alınarak yasaklanan ve güya milli değerlerimize saldırı bahanesiyle alınmış bir karardır. Vatan topraklarımıza, bayrağımıza ve dinimize saldırı olduğu zaman elbette Türk milleti olarak topyekun bir olmasını biliriz.

yanıt34
yanıt93
HALİS ER:

Açılmayacak o kadar

245
74
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Selim Demir:

çok lazım dıı

251
49
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Murat Celik:

CHP'ye lazımdı çünkü çok zarar ettiler

yanıt102
yanıt31
Ramazan Kus54:

Ülkenin tek derdi bu değil mi işiniz gücünüz boş işler

208
31
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Hakan:

Yeni CHP nin halkçı bakış açısına sahip olması sevindirici.

52
186
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Ali Tokgöz:

halkçı derken

yanıt128
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Ali Tokgöz:

keşke Instagram sansür yapmaya başladığında CHP toplantıya çağırsaydı.

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