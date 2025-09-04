CHP'den Gürsel Tekin'e Sert Tepki: 'Burası İstanbul'un Evi'

İSTANBUL İl Başkanlığı'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz milli iradenin bekçileriyiz, biz demokrasinin bekçileriyiz. Buraya her üye, bize oy veren, vermeyen herkes gelebilir. Burası İstanbul'un evi ama kurgulanmış, tasarlanmış, illegal Mahkeme kararlarıyla ayağın postal giyerek gelmeye kalkarsa biz onu kabul etmeyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başarır, "Evimizdeyiz. İstanbul il binamızdayız. Seçilmiş il başkanımız Özgür Çelik'in yanındayız. İl başkanlarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, örgütümüzle, ilçe başkanlarımızla buradayız. Biliyorsunuz ki, partimize mart ayından bugüne kadar bir darbe girişiminde bulunulmaktadır. 12 Eylül 1980 gece yarısı her zaman partiye askerler geldiği zaman partimizin bekçisi Seyit Ali dönemin genel sekreteri Mustafa Üstündağ'ı arayarak 'askerler geldi' demişti. Bilgiyi ondan almışlardı. Bugün Gürsel Tekin'in açıklaması 'Pazartesi il binasında olacağım' demesi bana o günleri hatırlattı. Üzülerek söylüyorum ki, bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıda seçilerek gelmiş bir kişi AKP'nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AKP'nin postalı olma. Darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme. Genel başkanımızın dediği gibi Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının herkese kapısı açık. Ama postal olarak geleceksen postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kimse ona kapımız kapalı" dedi.

'KİMSE PARTİMİZİ YARGI KARARLARIYLA TESLİM ALMAYA GELMESİN'

Başarır, "Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor, dün Adalet Bakanı konuşuyor. Bugün, İstanbul ilimiz için karar veren mahkemenin dosyası Ankara'dan isteniyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, bir darbe sonrası cezaevinde. Belediye başkanlarımız cezaevinde. Arkadaşlarımız cezaevinde. Savcılarımız diyor ki; 'delil çok.' Ben burada Akın Gürlek'e Bey'e bir soru soracağım. AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı'nın evinde bir hırsızlık olayı oldu. Hırsızlığı yapanın da oğlu olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık konusu paranın miktarı, Türk parası 13,5 milyon. Dolarlar, altınlar, pırlantalar, milyonlarca liralık bir para çalınmış. Ben Akın Gürlek'e sormak isterim. O kadar ev aradın. O kadar deniz evi, yayla, iş yeri aradın. Hangimizin evinde böyle bir para çıktı. Soruyorum. İşte, hukuk maalesef ki bu seviyeye inmiş. Hukuku bu seviyeye indirmişler. Hem İstanbul ile hem partimizin kurultayına, genel başkanına seçilmiş yönetimine bir darbe yapılmak isteniyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz kullanışlı bir muhalefet olmayacağız. Biz iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyeceğiz. Bize yargı ayar veremez. Bize tek bir topluluk ayar verebilir. O da 86 milyondur. O yüzden bizler 86 milyon adına, İstanbul halkı adına bu kutsal çatının, ilimizin, il başkanımızın, yönetimin, kadın kollarının, gençlik kollarının burada bekçileriyiz. Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak, hem bizler, hem partililer çok sert tepki verecektir" dedi.

'BURAYA GÜRSEL TEKİN OLARAK GELECEKSE GELEBİLİR'

Başarır, "Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postalı sokmayacaklar. Ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin dediğim gibi bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Bizim de hedefimiz var. Bizim bir amacımız var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz. Benim ona tavsiyem ayağındaki postalı çıkar, partili olarak geleceksen gelirsin ama cuntacı edasıyla AKP'nin postalını giyerek gelemezsin. Genel Başkanımız da, Özgür Çelik'de aynı şeyi söyledi. 'Buraya salt Gürsel Tekin olarak gelecekse gelebilir' dedi ama 'kayyum sıfatıyla gelemez' dedi. Bizim cevabımız net. Burada sıfatı önemli. Buraya her üye, her vatandaş, herkes, bize oy veren, vermeyen gelebilir. Burası İstanbul'un evi. Ama kurgulanmış, tasarlanmış, illegal Mahkeme kararlarıyla ayağın postal giyerek gelmeye kalkarsa biz onu kabul etmeyiz" diye konuştu.