CHP'den bomba iddia: Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları alıyoruz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor" dedi.

Hafta başında yapılan 6'lı Masa toplantısı sonrası ismi cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyu ile paylaşılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiaları olduğu öne sürüldü.

"ŞU ANDA KORUMA SAYISINDA BİR ARTIŞ YOK"

Konuyla ilgili konuk olduğu programda değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, suikast iddiaları için "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Şu an koruma sayısında bir artış yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmeye başlayınca bu durumda bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar, genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor" dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE BİLGİSİ VAR"

"Bu tehditler, seçimi bir korkutma iklimini dönüştürmeye yönelik" diyen Özel, şöyle devam etti: "Ama bunlar boş mu çıkar… Genel başkana tehdit iddiaları konuşulduktan 3 ay sonra Artvin Şavşat'ta konvoyumuza ateş açılmış ve askerimiz hayatını kaybetmişti. Bir korumamız da gözünü kaybetmişti. 1,5 kilometre kala durdurulan minibüste belki de 500 kişiyi öldürecek kadar patlayıcı çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin de bilgisi var. Bize gelen istihbaratların onlarda olmaması zaten mümkün değil."