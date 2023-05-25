CHP'den Bekir Bozdağ'a tepki: İftira atıyor, manipülasyon yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Recep Tayyip Erdoğan bir yalan söylüyor, alttakilerde o yalanları büyüterek, tekrar ediyorlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün yeni bir yalan söyledi. Güya Kandil'deki videoları biz çekiyormuşuz. Allah akıl fikir versin. Usta-çırak ilişkisini Bekir Bozdağ'a hatırlatmak lazım. FETÖ'nün kötü bir çırağı gibi konuşuyor. Bekir Bozdağ, geçmişte FETÖ'nün savunuculuğunu yapmış birisidir. İftira atıyor, manipülasyon yapıyor. Bekir Bozdağ'dan başka bir şeyde beklenmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Sayın Kılıçdaroğlu her konuyu çarpıtıyor. Şimdi Kandil'den Murat Karayılan açıklama yaptı. Montaj mı? Çıksın desin. Videolar ortada. Kendileri çektiriyor. Kendileri yayınlıyor" açıklamasına tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"2023 seçimleri tarihte yazılırsa bir seçim değil 'iftira' kampanyası olarak yazılır. Seçim kampanyası değil adeta bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız. İmam-cemaat ilişkisi var. Recep Tayyip Erdoğan bir yalan söylüyor, alttakilerde o yalanları büyüterek, tekrar ediyorlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün yeni bir yalan söyledi. Güya Kandil'deki videoları biz çekiyormuşuz. Allah akıl fikir versin. Usta-çırak ilişkisini Bekir Bozdağ'a hatırlatmak lazım. FETÖ'nün kötü bir çırağı gibi konuşuyor. Bekir Bozdağ, geçmişte FETÖ'nün savunuculuğunu yapmış birisidir. İftira atıyor, manipülasyon yapıyor. Bekir Bozdağ'dan başka bir şey de beklenmez. Adalet Bakanı'nın ne noktaya geldiğini de görülmesi açısından da ibret verici bir vaka. Bugün Bülent Turan diyor ki montaj, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki montaj, İbrahim Kalın 'montaj' diyor, Bekir Bozdağ başka bir yalanla ortaya çıkıyor. Demek ki bu üç günlük süre içerisinde kamuoyu büyük bir yalan kampanyasıyla karşı karşıya kalacak. Bu, diğer bakanların söylemlerinde de belli oluyor."

"HÜDA-PAR İLE BİR İLİŞKİMİZ YA DA YAKINLIĞIMIZ YOK"

Süleyman Soylu da 'HÜDA PAR ile önce kim görüştü' demiş. HÜDA PAR ile bir görüşmedik. HÜDA PAR ile bir ilişkimiz ve yakınlığımız yok. O da yalan üzerine kurulmuş bir siyasetçi. HÜDA PAR ile görüştüğümüzü ya da ittifak teklifi yaptığımızı ispatlasın ben siyaseti bırakmaya hazırım, Süleyman Soylu eğer ispatlayamazsan sen siyaseti bırak. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsun, utanmadan yalan söylüyorsun."

"KARA BİR PROPAGANDA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bakanlar yalan söylerde AKP'li siyasetçiler durur mu? Nurettin Canikli, geldiğimiz zaman EYT maaşlarını ödeyemeyeceğimizi söylemiş. EYT'yi çıkaran, çıkarılmasını zorlayan biziz. Bu konuda yalan söylüyor. Bir kara propaganda var. 'Maaşları ödeyemeyecekler, emekli maaşlarını ödeyemeyecekler' gibi bir kara propaganda ile karşı karşıyayız. Bir seçim kampanyasından öte Türkiye bir iftira kampanyası ile karşı karşıya. Yalanlarla başladı, yalanlarla devam ediyor. İnşallah 28 Mayıs'ta yalanların bittiği bir dönemi hep beraber yaşayacağız."