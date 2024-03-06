CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL "SÜRÇÜ LİSAN" DEDİ

Burcu Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten CHP lideri Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' diye konuştu.

KÖKSAL'DAN REST: DİLİM SÜRÇMEDİ

TV100 canlı yayınında, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Barış Yarkadaş, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.

İL BAŞKANI: İLK GÜNDEN BERİ BUNU SÖYLÜYOR

Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özel'le bir görüşmeniz oldu mu dedim 'Ben Sayın Genel Başkanımla bir polemiğe girmek ya da Sayın Genel Başkanımızı zor durumda bırakacak ya da onunla kamuoyu önünde tartışma yapıyormuş görüntüsüne girmek istemiyorum' dedi. CHP'nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan 'Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor' dedi."