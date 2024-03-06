Üye Girişi
Haberler

CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, düzenlediği mitingde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Köksal yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtip "Dil sürçmesi değil" diyerek krizi derinleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL "SÜRÇÜ LİSAN" DEDİ

Burcu Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten CHP lideri Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' diye konuştu.

KÖKSAL'DAN REST: DİLİM SÜRÇMEDİ

TV100 canlı yayınında, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Barış Yarkadaş, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.

İL BAŞKANI: İLK GÜNDEN BERİ BUNU SÖYLÜYOR

Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi: "Özel'le bir görüşmeniz oldu mu dedim 'Ben Sayın Genel Başkanımla bir polemiğe girmek ya da Sayın Genel Başkanımızı zor durumda bırakacak ya da onunla kamuoyu önünde tartışma yapıyormuş görüntüsüne girmek istemiyorum' dedi. CHP'nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan 'Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor' dedi."

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Politika

Özgür Özel DEM Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Altınok Öz kimdir? İYİ Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Altınok Öz kimdir? DEVA Partisi Bartın adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Zonguldak adayı Mustafa Çınar kimdir? 2024 DEVA Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Yozgat adayı Mesut Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? Kübra Dursun kimdir? İYİ Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Kübra Dursun kimdir? DEVA Partisi Yalova adayı Aslı Üresin kimdir? 2024 DEVA Partisi Yalova belediye başkan adayı kim? Pelin Sellitepe Turan kimdir? İYİ Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Pelin Sellitepe Turan kimdir? Erhan Özkan kimdir? İYİ Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erhan Özkan kimdir? Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? Emel Bilenoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu kimdir? Muharrem Yıldız kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız kimdir? Şeh Ömer Ara kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Şeh Ömer Ara kimdir? Özgür Güneş Öçalan kimdir? İYİ Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan kimdir? İsmail İp kimdir? İYİ Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp kimdir? Nejat Durmuş kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Nejat Durmuş kimdir?
500

Yorumlar (2)

Harun EROĞLU:

Başkan adayı hanım efendiyi tebrik ederim. Sözünün arkasında durmuş. Kıvırtmamış. Biliyorsunuzki siyasette kıvırtma çok olur.

30
4
yanıtYanıtla
Haydar senkal:

Ayni delikanliligi ozgur beydende bekliyoruz

6
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title