CHP Bolu İl Başkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın Fotoğrafı Çöpe Atıldı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı sonrası yapılan itiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında asılı olan fotoğrafı çöpe atıldı.
PARTİ BİNASINDAKİ I ÇÖPE ATILDI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan çerçeve içindeki fotoğrafı kaldırıldı. CHP'li Bolu Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak tarafından duvardan sökülen Özcan'ın fotoğrafı, çöpe atıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika