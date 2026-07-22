Haberler

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur: "Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür"

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur: 'Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur, partinin birlik ve bütünlüğünü vurgulayarak 'Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür' dedi. 26 il yönetiminin feshedilmesinin ardından yapılan atamayla ilgili basın açıklaması yapan Yağmur, sağduyu ve dayanışma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur, CHP'nin 103 yıllık tarihi boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerinin, demokrasinin, hukukun ve örgütlü mücadelenin güvencesi olduğunu söyleyerek, "Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür" dedi.

30 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetiminin fesih olduğunu duyurmuştu. Bu iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop bulunuyordu. O gün yapılan MYK toplantısı sonrası CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınarak, yerine iş adamı Kazım Yağmur'un atanmıştı.

"Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür"

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur yaptığı basın açıklarsında partilerinin yetkili organları tarafından alınan kararlar; parti tüzüğün, hukuk düzeninin ve kurumsal işleyişin doğal sonucu olduğunu söyledi. Yağmur, "Bu iradeye saygı duymak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün her zamankinden daha fazla sağduyuya, birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. CHP'nin kurumsal kimliği; kişisel tartışmaların değil, ortak aklın, demokrasi kültürünün ve örgüt disiplininin üzerinde yükselmektedir. Hiçbir yol arkadaşımızı ötekileştirmeden, hiçbir üyemizi dışlamadan ve hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmadan; partimizin birlik ve bütünlüğünü esas alan bir anlayışla görevimizi sürdüreceğiz. Farklı düşünceler demokrasinin zenginliğidir. Ancak ortak sorumluluğumuz CHP'nin kurumsal saygınlığını ve örgütümüzün onurunu korumaktır. Bu vesileyle, yarın gerçekleştirilecek devir teslim sürecine katılacak tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarımızı, partimize gönül veren herkesi ve Bilecik kamuoyunu; CHP'nin köklü geleneklerine yakışır bir olgunluk, sağduyu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki CHP'nin gerçek gücü; gerilimden değil sağduyudan, ayrışmadan değil birlikten, kutuplaşmadan değil dayanışmadan beslenmektedir. CHP Bilecik İl Başkanlığı olarak görevimizi; hukuk, parti tüzüğümüz, partimizin iradesi ve CHP'nin kurumsal değerleri doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğimizi, örgütümüzün birliğini ve saygınlığını her şartları koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Yaralılar var
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor

Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor