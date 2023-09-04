CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Özlem Çerçioğlu'nun evine ilişkin haberlere tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Koçarlı'daki evi ile ilgili olarak iktidara yakın medya organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Koçarlı'daki evi ile ilgili olarak iktidara yakın medya organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi. Tezcan, "Fahrettin Altun'un 2020 yılında mahkeme kararıyla tescillenmiş kaçak yapısını gündeme taşıyan o dönem Üsküdar İlçe Başkanımız olan 28. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Suat Özçağdaş'a ve CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na dava açılmıştır. İki buçuk yıl süren dava sonucu beraat etmişlerdir. Fahrettin Altun'un evi çekilmediği halde devreye giren yargı kurumu Sabah gazetesinin yayınladığı fotoğraflar için işlem yapacak mıdır" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Koçarlı'daki evine ilişkin iktidara yakın medya kuruluşlarında yer alan haberlere tepki gösterdi. Tezcan'ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ülkemizin en başarılı belediye başkanlarından biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yönelik yandaş medya aracılığıyla sistemli bir şekilde iftira atılarak algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın evinin fotoğrafı gizlice çekilerek yandaş medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Bizim fotoğrafların yayınlanmasıyla ilgili gocunacak bir yanımız olmamakla birlikte yayınlayan yandaş gazetelerin daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın kaçak yapısını takip edenlere yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle yaptığı saldırılar da hafızalarımızdadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 2020 yılında mahkeme kararıyla tescillenmiş kaçak yapısını gündeme taşıyan o dönem Üsküdar İlçe Başkanımız olan 28. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Suat Özçağdaş'a ve CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na dava açılmıştır. İki buçuk yıl süren dava sonucu beraat etmişlerdir. Fahrettin Altun'un evi çekilmediği halde devreye giren yargı kurumu Sabah gazetesinin yayınladığı fotoğraflar için işlem yapacak mıdır?

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN VEREMEYECEĞİ HİÇBİR HESABI YOKTUR"

Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. Bahsedilen konutta imar mevzuatına, yasalara aykırı hiçbir durum yoktur. Her şey hukuka uygundur. Bu yalan haberlerden, iftiralardan siyasi yarar beklentisi olanların hesabı dün olduğu gibi bugün de tutmayacaktır. Belediye Başkanımız, Aydın halkının verdiği yetkiyle çalışmalarına devam edecektir."