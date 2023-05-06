CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz: 'Antalya'da açık ara birinci parti olacağız'

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, yaptığı açıklamada CHP'nin Antalya'da açık ara birinci parti olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi noktasında da açık ara önde olduklarını söyledi. Cengiz, yarın yapılacak olan mitingde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oyla karşılık bulacağını ifade etti.

Haber : MEHMET AKGÜN / Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP'nin Antalya'da açık ara birinci parti olduğunu belirterek, "13'üncü cumhurbaşkanı adayımız sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oyla karşılık bulacak. Sahada yaptığımız çalışmalar ve edindiğimiz izlenim, yaptığımız ölçümlemeler bunu net olarak gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi noktasında da açık ara öndeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde genelde birinciyle ikinci arasında bir iki puanlık farklar olmasına rağmen bu dönem yaptığımız değerlendirmeler ve ölçümlerde çok farklı önde olduğumuz görülüyor" dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya'daki seçim atmosferini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. CHP'nin Antalya'da açık ara birinci parti olduğunu belirten Cengiz, şunları söyledi:

"ANTALYA'DA AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİYİZ"

"Antalya'da açık ara birinci partiyiz. 13'üncü cumhurbaşkanı adayımız sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oyla karşılık bulacak. Sahada yaptığımız çalışmalar ve edindiğimiz izlenim, yaptığımız ölçümlemeler bunu net olarak gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi noktasında da açık ara öndeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde genelde birinciyle ikinci arasında bir iki puanlık farklar olmasına rağmen bu dönem yaptığımız değerlendirmeler ve ölçümlerde çok farklı önde olduğumuz görülüyor.

"ANTALYA HALKIN İKTİDARININ KURULMASINDA, EN BÜYÜK DESTEĞİ VE KATKIYI VERECEKTİR"

Antalya halkın iktidarının kurulmasında, bu ülkeye baharın getirilmesinde en büyük desteği ve katkıyı verecektir. Yarın bahsettiğim değerlendirmeyi bu miting alanında göreceğiz. Bütün Antalyalılar buraya 13'üncü cumhurbaşkanlarını görmek, onu izlemek, onu dinlemek ve cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte olmak için burada olacaklar.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Burada tek adam rejimini yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü noktasında çok önemli bir sınav vereceğiz. Bugün iktidar sahipleri bakanları istifa etmeden milletvekili adayı olarak zaten devletin bütün kaynaklarını yöneten hükümetin yanlı, parti devleti anlayışıyla ve hatta şahsım devleti anlayışıyla kendi lehine kullandığı bütün imkanları bakanları aracılığıyla kullanmakla beraber; burada görüyoruz ki milletvekilleri ve milletvekili adayları ya da eski yöneticileri, belediye başkanları kamu personelini çağırıp, toplayıp; kamu personeline siyaset yaptırıyorlar.

"ANTALYA HALKININ KENDİ ÖZGÜR İRADESİYLE TOPLANDIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Atatürk Devlet Hastanesi'nde, eğitim araştırmada hastalar tedavi için sıra beklerken; iktidar sahipleri kendi siyasi emelleri doğrultusunda vatandaşın hizmete ulaşma noktasında ihtiyaçlarını göz ardı ederek toplantı yapıyorlar. Yarın bu alanda hiç kimseyi zorlamadan tamamen Antalya halkının kendi özgür iradesiyle toplandığını göreceksiniz. Hiç kimseyi zorlayarak alana getirmeyeceğiz, o şekilde taşıma yapmayacağız.

Burada yapılan mitingde de gördük bütün Türkiye'yi taşıyarak, bütün kamu personeli özellikle yazılar yazarak mitinge getirildi. Yarın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın buradaki mitinginde Antalya halkı değişimin işaretini vermek açısından burada olacaklar.

"KESİNLİKLE BU ÜLKEYE BARIŞI, HUZURU VE KARDEŞLİĞİ GETİRECEĞİZ"

14 Mayıs'tan sonra da bizler itidalli davranmaya devam edeceğiz. Kesinlikle bu ülkeye barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğiz. Biz kutlama, taşkınlık yapmayacağız. Kutlamayı bu ülkenin refahını artırarak, 13'üncü cumhurbaşkanımızı da gerçek makamına Çankaya Köşkü'ne oturttuktan sonra bu ülkenin bütün sorunlarını çözecek bir yönetim anlayışıyla; en kısa sürede de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçecek bir yönetim anlayışıyla bu ülkeye baharları getirip sonsuza dek cumhuriyetin payidar kalmasını sağlayacağız.

"ANTALYA'DAN DA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEREK TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Bütün alanda ekiplerimiz, gençlerimiz, arkadaşlarımızla miting hazırlığındayız. Havalimanından buraya kadar normalde seçim yasakları başlamış olmasına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bayraklarının toplatılması kararının seçim kurulu tarafından alınmış olmasına rağmen süreci yavaşlatma noktasında bu saate kadar bayrakların toplatılmadığını gördük. Yeni toplanıyor. Biz her şeye rağmen asla provokasyona ve kışkırtmaya gelmeden toplumu huzursuz etmeden gelecek baharların, nasıl bir refahı ve huzuru, kardeşliği getireceğini hissettirmek açısından sayın genel başkanımızın izlediği strateji ve politikayı izleyerek Antalya'dan da örnek bir davranış sergileyerek Türkiye'ye örnek olacağız."