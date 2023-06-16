CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: Eleştiriler yıpratıyor, parti içinde tepki oluşuyor

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere ilişkin "Son zamanlarda maalesef bunun eleştiri dozunun çok üzerine çıktığını gördük. Bu partiyi de yıpratan bir şey, giderek söylediğiniz doğru olsa da parti içinde buna ilişkin tepkinin oluşmakta olduğunu da söyleyebilirim…Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor Genel Başkan. Her şeye rağmen hepimizin Genel Başkanı ve ona göre davranılması lazım. Eleştirilmesin demiyoruz, tabii ki eleştirilsin. Hatalar söylesin. Parti içi mekanizmalar çalışıyor, bunları kullanmak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezi'nde il başkanlarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, toplantı öncesinde Ankara'da alınan oy oranları ve seçim sonrası yaşanan tartışmaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Ankara'da başarılı bir sonuç aldıklarını belirten Akıllı, "Bir önceki seçimlere göre 4,5 puan oy artırdık. Toplamda yüzde 18'lik bir oy artışına denk geliyor. Bizim seçim öncesi iddiamız partinin Türkiye ortalamasının üzerinde olmak, milletvekili sayımızı artırmaktı. Her bölgede birer milletvekili sayımız arttı. 10'du, 13 oldu. Etimesgut ve Mamak'ta birinci parti olduk, belediye seçimleri için önemli bir gösterge. En önemlilerinden biri de Gölbaşı'ndaki makas kapandı. Gölbaşı'nda belediye iddiamız olacaktır" dedi.

Ayaş ve Beypazarı'nda oy kaybı yaşadıklarını kaydeden Akıllı, "Onlara bakıyoruz, sebeplerinin ne olduğuna. Onun dışında genel olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara'da önde olmak başarı ise de aslında farkın daha fazla olmasını bekliyorduk. Minimum 3-4 puan fark olur, Türkiye'deki 52'ye 48'i burada bekliyorduk. Onun biraz altında kaldık. Ama genel olarak Ankara seçimi başarılı" dedi.

"TERÖR SÖYLEMİNİN ETKİSİ OLDU"

Akıllı, iktidarın "terör" söylemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında gösterdiği montajlı videoların Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda da Ankara'da etkili olduğunu, bu nedenle hedeflerine ulaşamadıklarını ifade ederek, "Son birkaç hafta sahada terör iddiasının tutmaya başladığını görmüştük. Sadece montajlı video değil o söylemin birinci turdan önceki 2 haftada tuttuğunu görmüştük. Tekrar tekrar gidiyorsunuz evlere. Belli bölgelerde arkadaşlarımız özellikle evlere gittiğinde değişimi sahada gördüler. Biz onu hissettik burada. (Kılıçdaroğlu ile toplantıda) Muhtemelen bunu paylaşırız. Ona yeterli karşılığı veremedik, öyle görünüyor. Bizi geri bırakan unsurlardan bir tanesiydi" tespitinde bulundu.

Sandık güvenliği konusunda Ankara'da iyi sınav verildiğini de dile getiren Akıllı, bütün taşra ilçelerinde oy artışı olmasına karşın arzu ettikleri ölçüde alamadıklarını söyledi. Akıllı, "Genel başkanın söylediği anlamda oy artışımız sınırlı kaldı. Almadık değil, aldık, oyumuzu artırdık, önceden 3-5 oy çıkan yerler bizde 30-40'a çıktı. Ciddi oy artışları var ama totale baktığınızda Ankara'nın merkezine göre oransal olarak daha gerideyiz" dedi.

Akıllı, parti içi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini de vurgulayarak, şunları söyledi:

"Basın üzerinden verilen mesajlar ile bir diyalog yürütülmesi sağlıklı bir iş değil. Bunun parti içi organlarda konuşulması lazım. İl başkanları toplantısı yapacağız, orada konuşacağız. Genel başkan bu işin aktörleri ile sık sık bir araya geliyor. Belediye başkanları ile adaylık söz konusu olanlarla. Partinin MYK'sı konuşuyor, Parti Meclisi toplantısı oldu ve orada konuşuldu. Buna dikkat edilmesi lazım.

"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURUYOR"

İkincisi, Genel Başkanımız, CHP'nin Genel Başkanı. Eleştiri elbette olacaktır, böyle bir seçim sonucundan sonra. Mutlaka eleştiriler olacaktır, haklı eleştiriler de olabilir ama bunun eleştiri boyutunu aşmasından rahatsız olduğumuzu, herkesin rahatsız olduğunu söylemeliyim. Yıpratılan parti oluyor sonuçta. Parti için de basın için de söylüyorum, elbette eleştirecektir ama son zamanlarda maalesef bunun eleştiri dozunun çok üzerine çıktığını gördük. Bu partiyi de yıpratan bir şey, giderek söylediğiniz doğru olsa da parti içinde buna ilişkin tepkinin oluşmakta olduğunu da söyleyebilirim. Bu başka sonuca yol açar. Bunu yapanlar arzu ettiklerinin tam tersi bir sonuçla karşılaşır. Bu doğru bir iş değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor Genel Başkan. Her şeye rağmen hepimizin Genel Başkanı ve ona göre davranılması lazım. Eleştirilmesin demiyoruz, tabii ki eleştirilsin. Hatalar söylesin. Parti içi mekanizmalar çalışıyor, bunları kullanmak lazım."