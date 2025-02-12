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CHP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu: DDK Düzenlemeleri İptal Edilsin

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu: DDK Düzenlemeleri İptal Edilsin
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CHP, Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yargının hızlı bir inceleme yapmasını beklediklerini belirtti.

CHP, Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) ilişkin düzenlemeler içeren 7539 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı.

Günaydın, bugün ilk olarak 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali için AYM'ye başvuru dilekçesini teslim ettiklerini belirterek, "AYM'nin, 'Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile düzenlenemez konular bunlar, AYM talebi doğrultusunda, Anayasa'ya aykırılık iddiaları doğrultusunda siz bunu kanuni düzenleme yapın' demesine rağmen, CMK düzenlemesi işlerine geliyor ve bu düzenlemeleri maalesef TBMM'nin bir işlev gaspına uğramasını hiçe sayarak Resmi Gazete'de yayımlatıyorlar." diye konuştu.

"AYM'den, hızlı bir incelemeyle önemli irade koymasını bekliyoruz"

7539 sayılı kanun hakkında yürürlüğün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye yaptıkları başvuruyu da anlatan Günaydın, burada yer alan düzenlemede, DDK'ya, kooperatiflerde, birliklerde, bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde denetim yapma yetkisi verildiğini söyledi.

Günaydın, Anayasa'da sayılmayan kurumların düzenlemeyle kanuna eklenemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, denetçilerine adli soruşturma yapma, cumhuriyet savcıları gibi yazışma yapma, bilgi ve belge toplama, açıklama isteme yetkisi veriyor. Bu da Anayasa'ya aykırı. DDK üyeleri ve denetçilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her kuruluşta, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde ve vakıflarda istihdam edilen memurlar ve diğer kamu görevlileri dahil olmak üzere, her kademe ve rütbedeki görevlileri görevden uzaklaştırma yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı böylece, DDK denetçisini bir belediyeye gönderiyor, o kurul üyesi ertesi gün, 'Bu belediye başkanının burada görev yapması kamu düzeni açısından yararlı değildir.' diye rapor tutuyor, bunun üzerine belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. AYM'den, hızlı bir incelemeyle bu husus hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptaline ilişkin bir önemli irade koymasını bekliyoruz."

İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara itiraz

Günaydın ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara itiraz etmek üzere, İmamoğlu'nun avukatı tarafından da bugün bir başvuruda bulunulduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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