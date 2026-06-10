CHP'de 9 milletvekili disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, MYK'da Türkiye gündemi ve mutlak butlan sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Mutlak butlan kararı sonrasındaki süreci izlediklerini, MYK olarak bu sürecin mümkün olduğunca diyalog ve işbirliği içinde yürütülmesi konusunda azami katkı vermeye çalıştıklarını belirten Sarı, iyi niyetli çabalarının sonuç vermediğini söyledi.

Sarı, kurultaysız yol yürüme niyetinde olmadıklarını vurgulayarak, "Partinin içinde düştüğü bu durumdan ancak siyasi bir müdahaleyle çıkabileceğimizi söyledik. Bu siyasi müdahale de kurultay, CHP'nin kendi örgütüne bu konuyu bir kere daha sormaktır. Dolayısıyla böyle bir kaçışımız yok. Yarın Parti Meclisi'nde (PM) nasıl bir kurultay yapabileceğimizi, yol haritamızı tartışacağız." dedi.

Partide iki başlı bir görüntü oluştuğuna işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Bayramlaşmayla ilgili attığımız bir adımda aynı gün aynı saatte diğer arkadaşlarımız da bayramlaşma etkinliği düzenliyor. CHP örgütlerini, 'Seçilmiş Genel Başkan', 'Atanmış Genel Başkan' biçiminde ayrımlara tabi tutarak paralel bir etkinlik düzenlemeye çalışıyorlar. Biz, bir grup toplantısı düzenleyeceğimizi söylediğimizde, CHP Genel Başkanını bu grup salonunda konuşturmamaya dönük iş ve eylemler içerisine girdiler. Sayın Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salon olmasına ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde grubun kendisine bağlı olarak çalışacağı amir hükmüne rağmen, usulsüz bir biçimde yapılmış bir seçime rağmen, konuşturulmamaya dönük girişimlerle karşı karşıya kaldık."

"9 arkadaşımız tedbirli olarak YDK'ye sevk edildi"

Sarı, temiz siyaset, temiz toplum ve arınma siyaseti çerçevesinde CHP'nin, kurumsal kimliği, tarihsel misyonu ve gelecekteki vizyonu açısından sakıncalı gördüğü bazı ayıklamaları yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Mutlak butlan kararından sonra partinin kurumsal kimliğini zedeleyici iş, eylem ve açıklamalar yapıldığını kaydeden Sarı, parti içi kurulların işletilmesi sürecini yürüttüklerini söyledi.

Sarı, şunları ifade etti:

"Partinin içine düştüğü bu cendereden, partinin mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır. 9 arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmiş bulunuyor ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmasına an itibarıyla karar verilmiş bulunuyor.

Bu arkadaşlarımız, Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, bizim temiz siyaset anlayışımız içerisinde arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor, ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Aklandıktan sonra arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek."

"CHP, kurultayını yapacak, kimsenin kuşkusu olmasın"

CHP Sözcüsü Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Üyelikler askıya mı alındı?" şeklindeki sorusuna Sarı, "Partideki bütün görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verilmiş durumda. Tedbirli karar verildiği için şu an partinin herhangi bir organında bu arkadaşlarımız görev alamazlar." yanıtını verdi.

Soru üzerine, CHP Parti Tüzüğü'nde "ivedi durumlar" diye bir tanımlamanın olduğunu belirten Sarı, "Bu çerçevede herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Arkadaşlarımızın itiraz yolları açık. Hem MYK kararına hem YDK'ye gidiş söz konusu olduğunda, hem oraya hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler. Parti Meclisi'nin onayı olmaksızın, doğrudan MYK yetkisi dahilinde YDK'ye tedbirli sevk edildiler." dedi.

Sarı, "Özgür Özel ile alakalı MYK'de bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusuna, "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecine ilişkin sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine Sarı, konuyu yarınki Parti Meclisi toplantısında değerlendireceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak, o şekilde yapacağız. Bunun zeminini konuşacağız. Bir an önce kurultay yapılmasını isteyen PM'de arkadaşlarımız da var. Onların da düşüncelerini alacağız, değerlendirmelerini yapacaklar. Hep beraber değerlendirip, bir yol haritası koyacağız partinin önüne. CHP, uygun olan en makul zamanda kurultayını yapacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."