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CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

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CHP lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısından olağanüstü kurultay kararı çıktı. Oy birliğiyle alınan karara göre CHP 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultaya gidecek.

CHP Parti Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, 6- 9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapılacak.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Parti Meclisi toplantısı, genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tüzük kurultayı gündemiyle yapılan toplantıdan olağanüstü kurultay kararı çıktı.

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

YENİ TÜZÜK VE SEÇİM BEYANNAMESİ BELİRLENECEK

Buna göre, toplantıda oy birliğiyle tüzük değişikliği yapılması ve partinin seçim beyannamesi de olacak yeni programının çalışılması için olağanüstü tüzük kurultayı kararı alındı. Kurultayın sembolik açılışı partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi'nin yıldönümünde, 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

KURULTAYIN TARİHİ 6-9 EYLÜL

Bu kapsamda CHP PM, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Kurultay ise resmen 6 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'e kadar çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Özgür Özel 9 Eylül Eylül Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ZİYA BAŞKAN:

bana çok sürpriz oldu neden acaba

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Mehmet Balta:

hayırlı olsun

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Eren null:

Kılıçdaroğlu geliyor halkın umudu ümidi

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0
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Dağıstan:

Eski yönetim tekrar başa geliyor mu ? Asıl ona bakmak lazım...

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0
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