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CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız

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CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çeşitli illerdeki son durumlara ilişkin bilgiler verdi.

BALIKESİR VE DENİZLİ'DE KIYASIYA YARIŞ

AK Parti yönetimindeki Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını ifade eden Zeybek, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.

KARADENİZ BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin yönetimde olmadığı ama kazanmaya çok yakın olduğu ilçeleri de sıralayan Zeybek, Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve "Rize'de Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin; Trabzon'da Ortahisar, Maçka, Düzköy, Beşikdüzü; Giresun'da Bulancak, Eynesil; Ordu'da Altınordu; Samsun'da Altınkum. Ayrıca Sinop, Kastamonu, Zonguldak. Yani Karadeniz'e bir bütün baktığınızda belediyelerimizin sayısında ciddi bir artış olacak" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YERLERDEKİ İSTİFALAR SIKINTI YARATIYOR"

Zeybek, CHP yönetiminde olup iktidara geçme ihtimali olduğu söylenen kentler Artvin, Antalya ve Edirne'ye dair de bilgi verdi. Artvin'de CHP'li belediye başkanının aday gösterilmeyince İYİ Parti'den aday olduğunu hatırlatan Zeybek, "Küçük yerlerde siyasetçilerin istifa edip başka partiye geçmesi sıkıntı yaratıyor. Şu anda Artvin'deki problem CHP'li iki adayın da yarışın içinde olması" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

haksız mıyım:

mübarek ramazanda da dem leniyorlar galiba. yoksa aklı başında birinin bunu söylemesi zor. dem baba dem babaa....dem cilerin yeni şarkısı bu arada:))

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Nuri Aga:

Haksız kardeş mesaiye erken başlamışsın.

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haksız mıyım:

nuri, artık seviyenize inmeyeceğim. ben orucum. 10 gün boyunca nefsime yenildim cevap verdim. ama artık ne derseniz deyin, benden kötü söz duymayacaksınız. kem söz sahibine aittir sadece

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Burak Bayhan:

Baba sen fenasın ya :D

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Oğuzhan Y:

Her konuda cevabı olan çalışkan troll,sahuradamı kalkmıyorsun,ne bu görev sevgisi

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Hek Tor:

Eyyy cehape, bırakın palavrayı da elinizde olanları kaybetmemeye odaklanın.

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BAŞKOMSER ZEKİ:

Her seçim de ; "KAZANIYORUZ" diyorlar... Ama her nedense sandıklar açılınca ; "FOS" çıkıyor. Bu sefer de sanki tablo değişmeyecek gibi...

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Kaan Yüksel:

Bu millet cebi için devletini satmayan bir millet olmasaydı siz hiçbir yerde kazanamaz kapanırdınız..

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Mülayim sert:

Evine et peynir alamayan makarna bulgurla beslenip sefalet içinde yaşayan insanlar saraylarda villalarda yaşayıp en güzel pahalı yiyecekleri yiyenleri bunlar dindar namazında niyazında deyip oy verip desteklediği sürece ne bu ülke düzelir ne de fakir faklrliğinden kurtulur

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Oğuzhan Y:

Bu bilimsel bir olay,"Stockholm Sendromu" deniyor

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