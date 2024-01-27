MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 8'i büyükşehir olmak üzere 209 belediye başkan adayını daha kamuoyuna tanıttı. Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz bir isim listeye yansıdı. Mhp'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı oldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA, CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala aralarında büyükşehirlerin de olduğu 209 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirledi.

Kamuoyuna açıklanan listede Ankara'nın bazı ilçeleri de yer aldı. Listedeki bir isim dikkatlerden kaçmadı. CHP, Mhp'nin yeniden aday göstermediği Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı olarak duyurdu.

Ankara'da belirlenen ilçe adayları ise şu şekilde:

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakup Odabaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

1968 senesinde Beypazarı'nda doğan Mürsel Yıldızkaya, Ankara Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığı görevini yerine getirdi. 2 dönem MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 ve 2019 seçimlerinde MHP'den Ankara Polatlı Belediye Başkanı seçildi. Mürsel Yıldızkaya, evli ve üç çocuk sahibidir.