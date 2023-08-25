Cezayir Dışişleri Bakanı Nijer'deki Krizi Ele Aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile Nijer'deki krizi ele aldı. İki bakan, ülkede anayasal düzene dönüşü güvence altına alma çabalarını görüşerek barışçıl çözümü desteklemek için çaba sarf etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile Nijer'deki krizi ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halihazırda Benin'e bir ziyaret gerçekleştiren Attaf, Bakari ile bir araya geldi.

Nijer'de yaşanan askeri darbe nedeniyle gelinen mevcut durum, ortamı sakinleştirmeye katkıda bulunacak yollar ve ülkede anayasal düzene dönüşü güvence altına alma çabalarını görüşen iki bakan, barışçıl çözümü desteklemek ve güç kullanma seçeneğine başvurulmasından kaçınmak için sarf edilen çabaları değerlendirdi.

Bakanlar, hükümetlerinin anayasaya aykırı değişiklikler yapma durumuyla mücadele için Afrika Birliği'nin yasal kurallarına bağlı olduklarını teyit etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki krizi görüşmek üzere, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi Nijerya, Benin ve Gana'ya ayrı ayrı resmi ziyaretler gerçekleştiriyor. İlk durağı Nijerya'ya çarşamba günü giden Attaf, ikinci durağı Benin'e bugün ulaşmıştı.

Üç ülkeye yönelik bu tur, Cezayir'in daha önce darbeyi kınama, anayasal meşruiyetin yeniden tesis edilmesini talep etme ve askeri müdahaleyi reddetmenin ardından krizi çözme çabalarına daha büyük bir siyasi katılım olarak değerlendiriliyor.

Nijerya, ECOWAS'ın dönem başkanlığını yürütürken, Benin ve Gana ise Nijer'deki darbecilere yönelik askeri müdahaleyi destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Cezayir devlet radyosunun dünkü haberinde, Cezayir'in Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtilmişti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, 26 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahale zamanının belli olduğu duyurulmuş, ancak tarih verilmemişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.