Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Genel Merkezi'nde görüştü

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra CHP Genel Merkezi'nde parti yöneticileriyle bir araya geldi. Erdem, Ceyhan'ın enerji, tarım, turizm ve sanayi için önemini anlattı ve yapabilecekleri çalışmaları masaya yatırdı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Hülya Erdem, sırasıyla CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile görüştü.

"HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİMİZ ARTACAK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP kadrolarının ülke için önemine dikkat çeken Başkan Hülya Erdem, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Ceyhanımızın enerji, tarım, turizm ve sanayi için önemini anlattım. Geleceğin enerji bölgesi olma yolunda hızla ilerleyen Ceyhan'ın potansiyelinin tüm yönleriyle gün yüzüne çıkması için yapabileceğimiz çalışmaları masaya yatırdık. Bizleri Ankara'da sıcak karşılayan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm genel başkan yardımcılarımıza, kadın kolları genel başkanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhan'ın ve Ceyhanlılar için yapacağı hizmet çeşitliliğinin artması için temaslarına devam edeceğini sözlerine ekledi.