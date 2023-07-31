Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'ın il olması gerektiğini vurguladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'ın gelişmesi ve yatırımların artması için il olması gerektiğini belirtti. Başkan Erdem, Ceyhan'ın nüfusu, coğrafi konumu ve enerji geçiş bölgesi olma özelliğiyle il olmayı en çok hak eden ilçe olduğunu söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Hem Ceyhan Belediye Başkanı hem de COSB Yönetim Kurulu üyesi olarak Ceyhan'ımızın gelişmesi ve bölgemizdeki yatırımların artması için ilçe değil il olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum" dedi.

Ceyhan Belediyesi'nin yüzde 18 oranında hissedarı olduğu Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (COSB) Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdem, 160 bin kişilik nüfusu, yüzölçümü, jeopolitik konumu, enerji geçiş bölgesi olma özelliğiyle öne çıkan Ceyhan'ın il olması gerektiğini belirtti.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda konuşan Erdem, şunları söyledi:

"İlçemiz il olabilmenin bütün şartlarını taşıyor. Nüfus ve yüzölçümü, tarım, ticaret, enerji, turizm; bölgenin özelliği bakımından son derece önem taşıyor. Enerji koridoru olma özelliğiyle öne çıkan Ceyhanımızı el birliğiyle geleceğe taşımalıyız. Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini kapatacak bir bölgeden söz ediyoruz. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin hayata geçmesi için elbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Bunu Ceyhan'ın, Adana'nın ve Türkiye'nin geleceği için yapmalıyız. Bu iş siyasi düşünülecek bir konu değildir. Olacaksa Ceyhan ilçemiz il olmalıdır."

Tarım, sanayi, enerji bölgesi olan Ceyhan'ın turizmde de önemli bir bölge haline geldiğini dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla açıldığı açıklanan 'Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri' Bölgesi'nin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bölge tam kapasite çalıştığında binlerce kişiye iş olanağı sağlanacak. Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini kapatacak olan Endüstri Bölgesi, sadece Ceyhan ve Adana'nın değil Türkiye'nin de ayrı bir değeri olacak. Ayrıca Soysalı Mahallemizdeki iki araştırma sahasında petrolün bulunması da ilçemiz adına önemli bir kazanımdır. Bu yönleri ele aldığımızda ilçemizin il olma yolunda hızla ilerlemesi gerekiyor."

Ceyhan'ın enerjiyle birlikte aynı zamanda bir tarım bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, Ceyhan karpuzunun yanı sıra yer fıstığı ve ayçiçeği üretiminin arttığını, mısır, buğday, pamuk, narenciye, meyve ve sebzede üretim çeşitliliğiyle ilçenin öne çıktığını vurguladı.

Ceyhan'ın nüfusu, coğrafi konumu, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olması ve yatırım merkezi haline gelen Ceyhan OSB'siyle bugünden geleceğe sağlayacağı istihdam ve katma değerle Türkiye'de il olmayı en çok hak eden ilçe olduğunu belirten Başkan Erdem, şunları kaydetti:

"Hem Ceyhan Belediye Başkanı hem de COSB Yönetim Kurulu üyesi olarak Ceyhan'ımızın gelişmesi ve bölgemizdeki yatırımların artması için ilçe değil İl olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Öncelikle ilgili Bakanlığa başvurumuzu yapacağız ve süreci yakından takip edeceğiz."