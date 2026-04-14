AK Parti'li Çankırı'dan Cemil Tugay'ın belediye çalışanının ölümüne ilişkin açıklamalarına tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden çalışanın cenazesi için vincin parasının ailenin ödendiğini belirtti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yanlı bilgiler verdiği için sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde kamyonuyla düştüğü çukurda hayatını kaybeden belediye çalışanı Sabri Kılınç'ın (38) cenazesi için çağrılan vincin parasının aile tarafından ödendiğini bildirdi.

Çankırı, yazılı açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, dün belediye meclis toplantısında arıtma tesisinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çankırı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ortada istismar değil, belgeli bir yalan var Sayın Tugay. 'Vinci aile çağırmadı, parasını ödemedi' dediğiniz o olayın aslı şudur. Evladını ihmalleriniz sonucu kaybeden acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini belediye değil, aile kendi cebinden ödedi. Elimizde kapı gibi fatura ve ödeme makbuzu var. Sayın Tugay, cenazeye gitmediniz, taziye dilemediniz, ailenin acısına ortak olmadınız. Üstüne bir de çıkıp kamuoyu önünde 'aileyi üzmeyelim' edebiyatı yaparak yalan söylemeyi bırakın."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
